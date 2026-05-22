Mendoza ofrece tres propuestas imperdibles para disfrutar el fin de semana largo

Agregar Sitio Andino en

Por Juan Pablo Strappazzon







Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Mendoza tendrá un fin de semana largo con historia, vino y naturaleza para disfrutar en familia Este viernes 22, las Ruinas de San Francisco serán escenario de una nueva edición de “Laboratorio Abierto”, una propuesta gratuita que comenzará a las 09:00 y permitirá al público descubrir de cerca el trabajo arqueológico e histórico que se lleva adelante en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Mendoza.

Por otro lado, el sábado 23 se celebrará la “Peña Revolución Vinaria” en Black Mamba Café, un encuentro que fusiona música en vivo, vino y gastronomía mendocina en un ambiente festivo pensado para disfrutar de las tradiciones locales.

Finalmente, el domingo 24 desde las 10:00 tendrá lugar el “Tour Divisadero” en la Reserva Natural Divisadero Largo, una experiencia de trekking guiado por el piedemonte mendocino que invita a recorrer paisajes únicos, conocer la historia minera de la zona y visitar la cascada del arroyo Divisadero. La actividad es apta para toda la familia y requiere inscripción paga previa a través del sitio oficial de la reserva.

Con propuestas culturales, gastronómicas y de turismo aventura, Mendoza ofrecerá este fin de semana largo distintas actividades para disfrutar en familia y conectar con la historia, las tradiciones y la naturaleza de la provincia.