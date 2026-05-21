Uspallata vuelve a ser epicentro del trail running en Mendoza: cuándo es la carrera

La organización confirmó la presencia de corredores de distintos puntos del país y de visitantes internacionales

La tradicional competencia de montaña Uspallata Trail se prepara para vivir este sábado una nueva edición en plena cordillera mendocina. El evento, que ya cumple 11 años, reunirá a más de 450 corredores y consolida a Mendoza como uno de los destinos más importantes del trail running en Argentina .

En diálogo con Aconcagua Radio 90.1, el organizador de la carrera, Daniel Yúdica , destacó el crecimiento sostenido de la competencia y el auge que vive el deporte en escenarios naturales de alta montaña . " Proponemos una carrera de aventura con dificultad de altura. Uspallata está a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y los circuitos llegan hasta los 2.300 metros", explicó Yúdica.

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La competencia contará con tres distancias: 10, 16 y 25 kilómetros . Además, este año se incorporó por primera vez la modalidad en parejas para el circuito de 10K , una propuesta pensada para ampliar la participación de corredores amateurs y aficionados.

La carrera largará el sábado 23 de mayo a las 12 desde Uspallata y, según los organizadores, se espera un clima ideal para la actividad , con temperaturas cercanas a los 10 grados.

Uno de los principales atractivos será nuevamente el recorrido por sectores emblemáticos de la montaña mendocina, entre ellos el reconocido Cerro Siete Colores, gracias al trabajo conjunto con el Ejército Argentino, que habilita zonas habitualmente restringidas.

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"El corredor de trail quiere estar en los senderos, embarrarse, mojarse y vivir el desafío de la montaña", sostuvo Yúdica, quien remarcó que la experiencia va mucho más allá de lo competitivo.

Uspallata se llena de runners en uno de los eventos más esperados del año

Además del impacto deportivo, el evento también genera un importante movimiento turístico y comercial en la localidad cordillerana. La organización confirmó la presencia de corredores de distintos puntos del país y de visitantes internacionales provenientes de Francia, Inglaterra y otros países sudamericanos.

Yúdica también hizo especial hincapié en la importancia de la preparación física y la seguridad en este tipo de competencias de montaña. "La imprudencia es una mala compañía. Hay que entrenarse, hidratarse y respetar la montaña", advirtió.

Con récord de inscriptos, paisajes únicos y un creciente reconocimiento nacional e internacional, Uspallata Trail se posiciona una vez más como una de las competencias de montaña más convocantes del calendario argentino.

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