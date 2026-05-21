Brinco acumula un pozo de 810 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1355 y se desarrollará el domingo 24 de mayo, sortea un gran pozo estimado en 810 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.
La edición 1355 del Brinco pone en juego un pozo de 810 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.
El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1355 y se desarrollará el domingo 24 de mayo, sortea un gran pozo estimado en 810 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.
Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1354 del 17 de mayo, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, hubo 3 ganadores que se llevaron cada uno $9.698.234,98.
Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).
Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.
En dicho sorteo serán considerados ganadores:
Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.
Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.
En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.
Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.
En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.
El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.