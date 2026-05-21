Panini lanzó el Álbum Dorado del Mundial 2026: cuánto cuesta y dónde conseguirlo

El nuevo álbum oficial de Panini entró en una etapa de absoluto furor entre los coleccionistas ante la llegada de su versión más exclusiva. La esperada edición limitada con terminaciones metalizadas y cubiertas reforzadas ya se encuentra disponible para el mercado nacional a pocos días del inicio del torneo. El lanzamiento generó una inmediata revolución en las plataformas de venta.

Esta propuesta de tirada reducida cuenta con 112 páginas y espacio para albergar las 980 figuritas oficiales del certamen ecuménico, incluyendo los clásicos cromos de Coca-Cola . La cubierta premium fue fabricada con materiales de alta resistencia pensados para conservar la estructura a lo largo del tiempo, un detalle muy valorado por los especialistas. Los paquetes de ilustraciones que se utilizan para completar este ejemplar son exactamente los mismos que se comercializan para los formatos tradicionales.

El álbum dorado del Mundial 2026 se llena con las mismas figuritas que los demás álbumes

La versión premium dorada se posiciona como la opción más costosa de toda la línea oficial con un precio de referencia establecido en los $30.000 por unidad. Por su parte, el formato clásico de tapa blanda se mantiene en un valor de $15.000, mientras que la alternativa de tapa dura estándar se ubica en los $25.000. En lo que respecta a los sobres de siete figuritas, el costo oficial es de $2.000, aunque en algunos comercios de barrio puede ascender hasta los $2.500.

¿Dónde se puede comprar de forma segura la edición dorada y las versiones tradicionales en Mendoza?

La adquisición de la variante metalizada de colección requiere un procedimiento diferenciado respecto de las versiones tradicionales de la empresa italiana. Al tratarse de un artículo de tirada exclusiva, la firma dispuso canales virtuales específicos para centralizar los pedidos y evitar fraudes comerciales. Para los formatos clásicos y los paquetes diarios de imágenes, la distribución se mantiene bajo el esquema de cercanía habitual en los departamentos de la provincia.

álbum dorado (1) Furor absoluto por el álbum dorado del Mundial 2026

Canales digitales autorizados: La edición dorada se comercializa exclusivamente de forma online a través de Zona Kids y la tienda oficial de la marca en Mercado Libre.

La edición dorada se comercializa exclusivamente de forma online a través de Zona Kids y la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. Kioscos de diarios locales: Los ejemplares tradicionales y los sobres pueden buscarse en los puestos céntricos de la Peatonal Sarmiento o de la Avenida San Martín.

Los ejemplares tradicionales y los sobres pueden buscarse en los puestos céntricos de la Peatonal Sarmiento o de la Avenida San Martín. Cadenas de supermercados: Grandes superficies comerciales como Vea o ChangoMás reciben stock permanente de paquetes de figuritas para abastecer la demanda mendocina.

Más allá de su estética premium con detalles en oro, este ejemplar cuenta con los mismos espacios para pegar los 980 cromos del certamen y suma las 14 imágenes exclusivas de la campaña de Coca-Cola. Una ventaja clave para los fanáticos es que no requiere figuritas especiales ni diferenciadas; se completa con los mismos sobres del formato común. Cada paquete mantiene el precio estándar de $2.000 y trae los siete elementos tradicionales para avanzar en la colección.