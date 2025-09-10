Escuela Marcelino Blanco

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Luego de cinco horas, la menor que estaba atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma.

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Foto: Daniel Cano
Lee además
Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz
Conmoción

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja
Fernando Ubieta, intendente de La Paz.
Repercusiones

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a efectivos policiales y bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, intervino en el operativo. La situación, que generó extrema tensión, finalizó sin heridos.

image

Al establecimiento también arribaron autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia, quienes siguieron de cerca el desarrollo del caso.

Cómo sigue la causa que causó conmoción en La Paz

Alrededor de las 15 horas, se informó que la situación logró ser controlada y, afortunadamente, no se registraron heridos. El futuro de la causa quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, que determinará los pasos a seguir con apoyo de los equipos de salud mental y del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), encargado de la protección de derechos de niños y adolescentes.

Desde la cartera de Educación confirmaron que no habrá clases en el establecimiento afectado, pero sí en el resto de las escuelas del departamento. “Creemos que la escuela es el medio para que estas cosas se charlen. Si la comunidad sufre un hecho de esta magnitud, hay que hablarlo en la escuela”, señaló García Zalazar.

En ese sentido, también se encuentran a disposición los gabinetes psicopedagógicos y servicios de orientación y apoyo a los estudiantes para contener a los alumnos y docentes. Además, se difundieron teléfonos de asistencia para padres que requieran asesoramiento.

Temas
Seguí leyendo

El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Incendio fatal en Godoy Cruz: un hombre murió dentro de su vivienda

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Guaymallén: le gatillaron tres veces en la cabeza para robarle el celular

Grave accidente vial en Guaymallén dejó a una motociclista herida

LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Las Más Leídas

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Te Puede Interesar

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada
Escuela Marcelino Blanco

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Por Sitio Andino Policiales
Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?
Precios y presión

Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?

Por Marcelo López Álvarez
Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz
Conmoción

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

Por Celeste Funes