La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Tras más de cinco horas de tensión y negociaciones, cerca de las 15 horas, la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma a una negociadora de la policía.

La niña inmediatamente fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para ser asistida.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a efectivos policiales y bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, intervino en el operativo . La situación, que generó extrema tensión, finalizó sin heridos.

Al establecimiento también arribaron autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia, quienes siguieron de cerca el desarrollo del caso.

Cómo sigue la causa que causó conmoción en La Paz

Alrededor de las 15 horas, se informó que la situación logró ser controlada y, afortunadamente, no se registraron heridos. El futuro de la causa quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, que determinará los pasos a seguir con apoyo de los equipos de salud mental y del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), encargado de la protección de derechos de niños y adolescentes.

Desde la cartera de Educación confirmaron que no habrá clases en el establecimiento afectado, pero sí en el resto de las escuelas del departamento. “Creemos que la escuela es el medio para que estas cosas se charlen. Si la comunidad sufre un hecho de esta magnitud, hay que hablarlo en la escuela”, señaló García Zalazar.

En ese sentido, también se encuentran a disposición los gabinetes psicopedagógicos y servicios de orientación y apoyo a los estudiantes para contener a los alumnos y docentes. Además, se difundieron teléfonos de asistencia para padres que requieran asesoramiento.