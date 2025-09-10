Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Una menor de edad llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dos veces. Tras esto, se atrincheró. Ocurrió en La Paz.

Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz.&nbsp;

Conmoción en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 

 Por Pablo Segura

Una menor de edad llevó un arma de fuego a una escuela en La Paz y efectuó al menos dos disparos, causando un importante revuelo en el establecimiento educativo, en tanto que tras el uso del arma, la alumna se atrincheró por lo que en el lugar hay un importante despliegue policial.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, donde trabajan efectivos de la Policía de Mendoza, integrantes de distintas fuerzas de seguridad, entre ellas, las de grupos especiales.

En detalle

Revuelo en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela y disparó

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió cerca de las 9 de este miércoles cuando la menor, de 14 años, desenfundó un arma que sería de su padre policía.

Con la pistola efectuó dos disparos, lo que generó un enorme revuelo en la escuela, que debió ser evacuada de inmediato. Mientras tanto, la alumna se atrincheró en un patio interno del establecimiento.

La gravedad del caso generó que efectivos del GRIS (Grupo de Resoluciones de Incidentes y Secuestros) y GES (Grupo Especial de Seguridad), viajaran de inmediato, en helicóptero, hacia La Paz, para intervenir en el conflicto.

Escuela Marcelino Blanco La Paz
Todo ocurrió en la escuela Marcelino Blanco de La Paz.

Todo ocurrió en la escuela Marcelino Blanco de La Paz.

Como consecuencia del hecho, algunos alumnos debieron ser asistidos por médicos, en tanto que otros fueron derivados, por precaución, al hospital departamental. Desde el centro asistencial insistieron en que ninguno presenta heridas.

Debido al conflicto, la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus, suspendió una actividad prevista para este mediodía en el que iba a referirse sobre los cambios en el Código Procesal Penal. En ese sentido, la funcionaria está reunida con autoridades del Ministerio de Seguridad para definir acciones.

