Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín.

En horas de la mañana de este miércoles se vivieron momentos de máxima tensión en la cárcel de San Felipe, cuando un grupo de internos realizó una especie de motín para exigir el traslado de un preso hacia ese complejo, provocando un enfrentamiento con el personal penitenciario y de grupos especiales de seguridad.

El incidente se originó en el módulo 5A y algunos videos se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde se observa a los internos enfrentándose con personal de seguridad.

Según fuentes policiales, los reclusos iniciaron una protesta exigiendo que trasladen a ese complejo a Maximiliano Martínez Llaneza, un reo que saltó a la “fama” hace poco luego de ser condenado a 18 años de cárcel por el homicidio de Emilio Giménez, el feriante asesinado durante un robo en Guaymallén.

Desde el Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza confirmaron que la revuelta se inició a media mañana y participaron decenas de internos.

La escalada de violencia provocó que tuvieran que intervenir efectivos del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias). Esto generó serios incidentes entre los uniformados y los internos. Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo heridos.

Lo cierto es que, tras algunas horas, se logró controlar la situación. Pasado el mediodía, autoridades del Servicio Penitenciario analizaban algunas medidas para prevenir que los episodios de violencia se repitan en las próximas horas.

En tanto que, por ahora, no se informó sobre la situación del interno mencionado.