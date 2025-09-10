El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

La jornada estará marcada por viento Zonda. Conocé el pronóstico extendido en la provincia de Mendoza.

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 10 de septiembre habrá viento Zonda desde las 2 de la mañana en cordillera, desplazándose hacia Malargüe.

Al amanecer afectará San Rafael, Valle de Uco, probablemente Gran Mendoza, Potrerillos y Valle de Uspallata.

Lee además
Zonda y calor en aumento: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza
El clima

Zonda y calor: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza
Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza
Imagen de WhatsApp 2025-09-10 a las 07.24.33_4064c84a

El cielo en el llano estará generalmente nublado y en alta montaña habrá mal tiempo con nevadas en el sector sur, extendiéndose hacia la zona central con menor intensidad hasta media mañana.

La temperatura máxima rondaría los 20 grados y la mínima los 6 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El jueves 11 de septiembre la jornada se presentará con buen tiempo en toda la provincia, con cielo generalmente despejado. La temperatura máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 6 grados.
Temas
Seguí leyendo

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Continúa el buen tiempo en Mendoza: conocé el pronóstico para este sábado 6 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de septiembre

Baja la temperatura: qué dice el pronóstico del tiempo para este 4 de septiembre en Mendoza

Mucha lluvia y con temperaturas elevadas: así estará la Primavera en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 3 de septiembre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Los modelos entregados por las autoridades a estudiantes de la casa de altos estudios
Del delito a las aulas

Estudiantes mendocinos recibieron celulares recuperados del contrabando

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía