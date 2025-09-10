Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 10 de septiembre habrá viento Zonda desde las 2 de la mañana en cordillera, desplazándose hacia Malargüe.
La jornada estará marcada por viento Zonda. Conocé el pronóstico extendido en la provincia de Mendoza.
Al amanecer afectará San Rafael, Valle de Uco, probablemente Gran Mendoza, Potrerillos y Valle de Uspallata.
El cielo en el llano estará generalmente nublado y en alta montaña habrá mal tiempo con nevadas en el sector sur, extendiéndose hacia la zona central con menor intensidad hasta media mañana.
La temperatura máxima rondaría los 20 grados y la mínima los 6 grados.