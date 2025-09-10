Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 10 de septiembre habrá viento Zonda desde las 2 de la mañana en cordillera, desplazándose hacia Malargüe.

Al amanecer afectará San Rafael, Valle de Uco, probablemente Gran Mendoza, Potrerillos y Valle de Uspallata.

Imagen de WhatsApp 2025-09-10 a las 07.24.33_4064c84a El cielo en el llano estará generalmente nublado y en alta montaña habrá mal tiempo con nevadas en el sector sur, extendiéndose hacia la zona central con menor intensidad hasta media mañana.

La temperatura máxima rondaría los 20 grados y la mínima los 6 grados.

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza El jueves 11 de septiembre la jornada se presentará con buen tiempo en toda la provincia, con cielo generalmente despejado. La temperatura máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 6 grados.