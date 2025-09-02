Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este martes 2 de septiembre la jornada se presentará con poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste.
La jornada se presentará con ascenso de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.
Asimismo, indicaron que habrá heladas parciales y estará inestable en cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 17 grados y la mínima a los 2 grados.