El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

La jornada se presentará con ascenso de la temperatura en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este martes 2 de septiembre la jornada se presentará con poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste.

Asimismo, indicaron que habrá heladas parciales y estará inestable en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 17 grados y la mínima a los 2 grados.

El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • El miércoles 3 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán del este. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 9 grados.
  • En cuanto al jueves, 4 de septiembre, la jornada estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura, los vientos serán leves del este. La máxima rondaría los 14 grados y la mínima los 5 grados.
  • El viernes 5 de septiembre, el día estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. La temperatura máxima sería de 15 grados y la mínima de 4 grados.
