Zonda y calor: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza

La máxima alcanzaría los 24 grados centígrados. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este martes 9 de septiembre, la jornada se presentará con Viento Zonda leve desde temprano en precordillera.
Desde las 13 horas en Malargüe, Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 km/h. También el Zonda puede afectar levemente el Valle de Uspallata.
En alta montaña habrá mal tiempo con precipitaciones importantes de nieve en zona Sur desde las 21 horas hasta las 10 horas del miércoles.
Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 24 grados y la mínima a 3 grados.