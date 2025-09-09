Zonda y calor: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza

Zonda y calor en aumento: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informa que este martes 9 de septiembre, la jornada se presentará con Viento Zonda leve desde temprano en precordillera.

Desde las 13 horas en Malargüe, Sur del Valle de Uco, con velocidades promedio de 45 km/h. También el Zonda puede afectar levemente el Valle de Uspallata.

Imagen de WhatsApp 2025-09-09 a las 07.07.36_f4c63caf En alta montaña habrá mal tiempo con precipitaciones importantes de nieve en zona Sur desde las 21 horas hasta las 10 horas del miércoles.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 24 grados y la mínima a 3 grados.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza. Foto: Cristian Lozano Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza El miércoles 10 de septiembre, continúa el viento Zonda desde la madrugada (03:00-04:00) en precordillera, extendiéndose a Malargüe, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza desde las 05:00. Ingreso de frente frío con viento sur importante (45-50 km/h) desde las 9 horas en zona Sur, alcanzando zona Norte, Este y Gran Mendoza a las 11 horas, persistiendo hasta las 21 horas.