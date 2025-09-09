Sobreseída

Docente acusada de abuso en Tupungato: la Justicia confirmó su inocencia

En Tupungato, una noticia que en las últimas semanas había generado conmoción en la comunidad educativa acaba de tener un giro inesperado.

La Justicia provincial decidió sobreseer a la docente acusada

Ese mismo día se realizaron tres allanamientos simultáneos, uno de ellos en la casa de la docente. Allí se secuestró un celular desde el que se habría intentado subir el material. Con esa evidencia, la mujer fue detenida en su lugar de trabajo, pasó alrededor de siete horas bajo arresto y luego recuperó la libertad bajo fianza.

En aquel momento, la noticia impactó con fuerza, pero a los pocos días la investigación comenzó a aclararse. El abogado de la docente, Juan Franco Ferraris, contó a diferentes medios que al ver el expediente reconoció a la menor que aparecía en el video: se trataba de la nieta de 11 años de la imputada.

Youtube - 509985
La menor hab&iacute;a intentado subir un video a Youtube con un celular antiguo de su abuela.

Por qué fue sobreseída la docente acusada de abuso sexual infantil en Tupungato

La niña declaró en Cámara Gesell y explicó que ella misma había grabado el video el 15 de junio, Día del Padre, en la casa de su abuela, utilizando un viejo celular que estaba guardado entre medicamentos. También relató que había intentado subirlo a YouTube y que en su escuela había visto a otras chicas mayores realizar grabaciones similares.

Con estas pruebas, el fiscal Pablo Fossaroli solicitó el sobreseimiento de la docente, al sostener que no había tenido participación en el hecho. En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco, Fossaroli confirmó: “ He pedido el sobreseimiento de la docente por no haber cometido el hecho”.

En paralelo, la Dirección General de Escuelas había apartado a la educadora de su cargo y luego la suspendió sin goce de haberes. Ahora, con la resolución judicial, resta que la institución defina cuál será su futuro laboral.

Un caso que comenzó con gran conmoción en Tupungato, y que finalmente terminó con una aclaración fundamental: la docente no cometió el hecho.

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

