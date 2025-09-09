Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Atacaron a un hombre mientras dormía

Tres delincuentes perpetraron un violento robo en una casa del barrio Cementista II de Las Heras, de donde sustrajeron mucho dinero.

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un hombre de 67 años fue víctima de un violento robo en su casa del barrio Cementista de Las Heras, donde al menos tres delincuentes armados lo golpearon y amenazaron de muerte para que entregara todos sus ahorros, los cuales fueron sustraídos por los maleantes.

El robo ocurrió cerca de las 3.30 de este martes en una vivienda del barrio Cementista II, en Las Heras y según consta en la denuncia radicada en la justicia, los ladrones se alzaron con 23.000 dólares, 100.000 pesos chilenos y dos celulares, entre otros objetos de valor.

La víctima, de quien se reserva su identidad por protección, no sufrió heridas pero debió ser asistido por los policías que llegaron a la escena tras el atraco.

El dramático episodio ocurrió en una casa de la manzana 33, cuando el damnificado estaba durmiendo en su habitación.

En ese momento y por causas que no trascendieron, los tres delincuentes lograron acceder a la vivienda. Una vez en el interior, se dirigieron al cuarto y atacaron directamente al hombre. Primero lo golpearon y luego comenzaron a amenazarlo de muerte con armas de fuego.

De esta forma le exigieron que dijera dónde tenía guardado todos sus ahorros, por lo que los delincuentes sustrajeron el dinero en pocos minutos y escaparon.

Se cree que lo hicieron en algún auto que los esperaba en las inmediaciones, pero esto no fue confirmado fehacientemente aún.

La gravedad del robo generó un importante despliegue de la Policía de Mendoza. Llegaron al lugar efectivos de la jurisdicción, policías de la Unidad Investigativa de Las Heras y también Científica, entre otros peritos.

La víctima dio algunos detalles del robo y con esa información ahora la fiscalía de robos y hurtos intenta dar con los delincuentes. No obstante, hasta el momento no hay ningún detenido.

