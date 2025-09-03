Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza.

La justicia decidió en las últimas horas dividir en cinco causas paralelas toda la investigación por una presunta estafa millonaria a la empresa Rapicuotas de la Provincia de Mendoza , cuya firma denunció un modus operandi por parte de cientos de personas que sacaron un crédito y sorpresivamente, nunca pagaron.

La situación salió a la luz a fine de junio cuando la empresa advirtió un mismo modus operandi en cientos de personas que sacaron un préstamo y nunca pagaron ni siquiera la primera cuota.

Los encargados de la firma aseguraron que esto pocas veces ocurre y, de la nada, sucedió en cientos de personas.

Ahora la justicia, al tener confirmados 100 casos, decidió dividir el expediente en cinco investigaciones paralelas, teniendo en cuenta la fecha de la toma de cada uno de esos créditos.

Cinco fiscales investigan la estafa a la empresa Rapicuotas de la Provincia de Mendoza

Fuentes judiciales dijeron que la medida se inició para evitar pedidos de nulidad que hagan los sospechosos, con respecto a las fechas de las firmas de dichos acuerdos.

De esta forma, la fiscalía 19, a cargo de Mariana Pedot, tendrá a su cargo 17 créditos; la Fiscalía 7 de Juan Ticheli, otros 15 créditos; la fiscalía 39 de Gabriela García Cobos 23 casos; la Fiscalía 15 de Hernán Ríos 23 denuncias y la Fiscalía 3 de Susana Muscianisi otras 22.

Cada uno de los créditos está identificado, en tanto que en el transcurso de la investigación podrían sumarse más casos. Cabe recordar que desde Rapicuotas afirmaron, en un primer momento, que había más de 200 acuerdos en análisis. Por esto, se calcula un robo superior a los $40 millones.

Los detalles de la denuncia por estafa

La denuncia fue radicada en junio por un estudio de abogados mendocinos. La presentación apunta a cientos de personas que en los últimos meses del 2024 sacaron créditos personales, varios de ellos por montos millonarios.

Sorpresivamente, todos estos nunca cumplieron con la obligación de pago de las respectivas cuotas pactadas y luego presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el Poder Judicial, frustrando el recupero de los fondos entregados en préstamo.

Desde Rapicuotas se sorprendieron al detectar que el modus operandi era el mismo en casi todos los casos y que, además, la mayoría de los apuntados eran representados por los mismos abogados -se habla de 8 letrados-.

Según consta en la denuncia -a la que accedió SITIO ANDINO-, las personas apuntadas habrían realizado la misma maniobra delictiva en distintas instituciones financieras, por lo que se investiga si existe una especie de banda que está organizada para este tipo de delito.

En la presentación, las víctimas afirman que esta situación “no ocurrió jamás en la historia de Rapicuotas”, una sociedad que opera desde el 2003 en la provincia y que tiene su sede en calle Avenida Las Heras al 400, en plena Ciudad de Mendoza.