Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Un importante robo ocurrió en las últimas horas en calle Guido Spano al 200 de Godoy Cruz. Por el momento no hay detenidos.

Un hombre de 34 años denunció un importante robo en Godoy Cruz, afirmando que sujetos desconocidos rompieron la ventanilla de su auto y le sacaron una mochila en la que guardaba unos 12.000 dólares y más de $1.000.000 en efectivo.

El robo ocurrió este jueves en calle Guido Spano al 200 de Godoy Cruz y por el momento no hay detenidos, en tanto que la policía intenta hallar, a través de distintas cámaras de seguridad, a los autores del atraco.

El caso quedó denunciado en la fiscalía, pero hasta el momento no hay detenidos.

El robo ocurrió en horas de la madrugada cuando el damnificado dejó estacionada su camioneta Ford Ranger en la dirección mencionada.

Al regresar, el conductor observó que las ventanillas del costado izquierdo delantero y trasero estaban dañadas. Al revisar el vehículo, constató que faltaba la mochila con el dinero.

La denuncia activó de inmediato la presencia de la Policía de Mendoza, que desplegó un operativo en la zona para intentar dar con los responsables. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando pericias y levantando rastros que permitan identificar a los autores.

Hasta el momento, el modus operandi no ha sido definido por los investigadores, aunque la hipótesis más fuerte es que los delincuentes actuaron con inteligencia previa: sabían que en el vehículo había dinero en efectivo.

Efectivos de investigaciones de la Policía de Mendoza continúan realizando tareas de inteligencia con el objetivo de encontrar información necesaria para dar con los delincuentes.

