Rodolfo Vargas Arizu pidió paciencia al empresariado en el cierre del Foro Industrial Mendoza 2025

El ministro de Producción invitó a los empresarios a realizar revisiones internas, tras los procesos inflacionarios. Qué dijo Rodolfo Vargas Arizu.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Este jueves, fue la última jornada del Foro Industrial Mendoza 2025, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y el panel final contó con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. Tras escuchar la situación de las cámaras de diferentes rubros mendocinos, el funcionario les pidió paciencia y revisar los números.

Los representantes de las actividades industriales de Mendoza manifestaron su preocupación ante la situación que vive la Argentina. Las críticas se concentraron mayormente en la falta de obra pública, especialmente en rutas; el alto costo impositivo y el estado de la microeconomía.

"Hay que solicitar paciencia, hay que pedirle al empresariado que revise también sus costos, y me incluyo. Como empresarios durante muchos años, con un sistema inflacionario, teníamos las cosas más o menos, le poníamos un 20% o un 30%, pero no había un estudio detrás sobre qué valor ponerle a las cosas y esto nos pasó hace muy poquito", expresó el ministro.

Además, agregó: "No es porque fueran malos ni especuladores, sino por la historia de Argentina. Quedamos carísimos en el país y nadie quiere consolidar a la baja. Eso tiene que cambiar".

El funcionario invitó a los empresarios a realizar una revisión interna y al sector público a evitar los beneficios para algunos actores. "Esos privilegios que tienen grandes compañías también vienen ocasionados por el sistema gremial, por ejemplo", dijo.

04 de Setiembre de 2025, Leparc, Expo Foro 2025 Mendoza Industrial
El Julio Le Parc recibió al sector industrial de Mendoza.

Cierre del Foro Industrial Mendoza 2025

El ministro destacó su visión desde las empresas y el Ejecutivo. "Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que hemos visto acá, lo sabemos absolutamente desde la actividad privada y pública. La diferencia es cómo abordamos las soluciones", indicó.

El ministro se refirió ala actividad minera en Mendoza y criticó la legislación vigente. "Todos sabemos que la Ley 7.722 es una porquería".

De la misma manera calificó al reparto de recursos económicos que ejecuta la Nación. "Desde el punto de vista de la actividad pública, sabemos que el sistema de coparticipación es viejo, obsoleto y también es una porquería".

Además, agregó: "En el caso de Mendoza, especialmente, si la coparticipación se cambiara al promedio de Argentina, nosotros podríamos eliminar Ingresos Brutos. Entonces, el tema es qué hay que eliminar. El gobierno lo sabe y el de Alfredo Cornejo es el que más énfasis ha puesto, porque ha metido gente del sector privado en la actividad pública".

El ministro le pidió al empresariado aplaudir los logros y las políticas que mejoren la situación económica. "El desafío es que el privado insista en las cosas que se hacen bien y las diga, porque sino se llena de pesimismo a la población, y siempre escuchamos que está todo por reventar. El apoyo depende de nosotros", dijo.

Las críticas de Rodolfo Vargas Arizu a la gestión nacional

El ministro no se mostró conforme con las responsabilidades que delegó el Ejecutivo nacional a las provincias. "La coparticipación es un detalle importante, porque las provincias han recibido la salud, la seguridad, la educación que son indelegables a las provincias y el Estado Nacional lo hizo, incluso la infraestructura. Algunas provincias no están haciendo nada, otras hacemos lo que podemos", manifestó.

Vargas Arizu expresó que los gobiernos provinciales no pueden hacerse cargo de todo, porque si lo hacen deberían incrementar los valores de las tasas y los impuestos como Ingresos Brutos.

"Esperemos al 26 de de octubre para hacer las grandes reformas que nos quedan, como la tributaria y la reforma laboral. Necesitamos imperiosamente cambiar la estructura del Congreso", manifestó.

Para concluir, el ministro indicó: "Tenemos una tarea muy grande, coincidimos en el diagnóstico y en los números, vamos para adelante. En el futuro, la Argentina tiene una posibilidad impresionante. No nos merecemos, como argentinos, tener los problemas que tenemos, así que depende solamente de nosotros".

