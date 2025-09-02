Desarrollo Económico

Industria y energía en debate: claves del Foro Industrial Mendoza 2025

El Foro Industrial Mendoza 2025 destacó la necesidad de políticas de Estado para potenciar la industria, la energía y el rol de las pymes argentinas.

9 de setiembre de 2025, Foro Industrial Mendoza 2025: Producción Sostenible, Espacio cultural Julio Leparc
Foto: Cristian Lozano
 Por Marcelo López Álvarez

El Foro Industrial Mendoza 2025, que comenzó hoy en Mendoza en coincidencia con el Día de la Industria, reunió a dirigentes empresariales, académicos y representantes del sector de la energía en torno a un diagnóstico común: la necesidad de consolidar políticas de Estado que fortalezcan a la industria argentina y permitan transformar las oportunidades en desarrollo sostenido.

Una de las conferencias más destacadas de la jornada estuvo dedicada al petróleo y la energía, y tuvo como principales expositores a Jorge Scian, presidente de la Comisión de Energía de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), y a Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, junto a funcionarios de YPF y el subsecretario de Energía y Minería del Gobierno de Mendoza, Manuel Sánchez Bandini.

Por la profundidad de sus exposiciones, Scian y Fidel se llevaron la atención del auditorio que colmaba la sala Vilma Rupolo del Julio Le Parc. Ambos plantearon, desde perspectivas complementarias, los desafíos que enfrenta el país para potenciar sus recursos y cadenas productivas en un escenario de incertidumbre económica.

ADIMRA y la centralidad de la industria

Scian, referente del sector metalúrgico, reclamó la implementación de una política industrial de largo plazo, capaz de sostenerse más allá de los vaivenes políticos. Con datos concretos, subrayó el peso de ADIMRA como actor económico y social: la entidad agrupa a 24.000 empresas distribuidas en 58 cámaras en todo el país, genera más de 250.000 empleos directos y un millón de puestos indirectos, y aporta el 18% del producto industrial.

La Comisión de Energía que encabeza refleja la diversidad de la matriz energética, al abarcar petróleo, gas, renovables, energía nuclear y distribución eléctrica. Allí, unas 200 empresas productoras de bienes de capital fabrican equipos clave para la infraestructura energética -separadores, filtros e intercambiadores-, generando una importantísima cantidad de empleos directos e indirectos con salarios superiores al promedio nacional.

9 de setiembre de 2025, Foro Industrial "Mendoza 2025: Producción Sostenible", Espacio cultural Julio Leparc
Los expositores del panel de petróleo remarcaron la importancia de la industria pyme y nacional en el sector de la energía

Los expositores del panel de petróleo remarcaron la importancia de la industria pyme y nacional en el sector de la energía

El “péndulo” argentino y la ausencia de continuidad

El dirigente metalúrgico planteó con dureza el obstáculo principal para el desarrollo: el “péndulo económico” que ha caracterizado a la Argentina en las últimas décadas, alternando entre la nostalgia por modelos cerrados y el aperturismo total, sin construir un camino propio. “Hace 200 años que no tenemos una política industrial de Estado, sostenida y consensuada”, advirtió Scian.

La comparación internacional refuerza su argumento: mientras potencias como Estados Unidos, Europa o China han priorizado la industria como motor de empleo y prosperidad, la Argentina continúa atrapada en debates inconducentes. La falta de previsibilidad, sumada a la inflación persistente, el alto costo del crédito, la presión impositiva, la deficiencia en infraestructura y el riesgo país elevado, reducen la competitividad externa del sector, aun cuando la productividad interna se mantiene en crecimiento gracias a inversiones constantes en tecnología.

Oportunidades en Vaca Muerta

Más allá de las dificultades, Scian destacó las ventajas estructurales de la Argentina en materia energética. La Cuenca Neuquina, con el yacimiento Vaca Muerta como epicentro, concentra entre el 65 y 70% de la actividad hidrocarburífera. La petrolera estatal YPF impulsa allí un ambicioso plan de inversiones hacia 2030 que otorga “previsibilidad” a la cadena de valor.

El caso del yacimiento Fortín de Piedra, desarrollado por Tecpetrol en tiempo récord y con 95% de proveedores locales, fue presentado como ejemplo de lo que puede lograrse con articulación público-privada y con la participación activa de pymes nacionales. “Argentina tiene el potencial para abastecerse y exportar, pero debe transformar sus recursos en desarrollo con valor agregado local”, insistió Scian.

La mirada académica: incubadoras y “mesoeconomía”

En su intervención, el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel, centró su análisis en el papel de la academia como motor de innovación y formación para las empresas. Recordó el trabajo de más de dos décadas de incubadoras universitarias y presentó el programa “Mendoza Acelera”, destinado no solo a nuevas startups, sino también a empresas maduras que necesitan modernizarse para competir en mercados nacionales e internacionales.

Fidel defendió un enfoque basado en dos conceptos clave: la “triple hélice”, que articula universidad, sector privado y Estado; y la “mesoeconomía”, un nivel intermedio entre lo micro y lo macro que permite a las regiones generar sus propias condiciones competitivas. Según explicó, Mendoza debe aprovechar la diversificación energética -hidrocarburos, renovables y minería- para impulsar su Producto Bruto Geográfico, fortaleciendo a pymes metalmecánicas, logísticas, tecnológicas y de servicios profesionales.

La estrategia universitaria incluye un relevamiento exhaustivo del sector productivo local, la creación de un Observatorio de Oportunidades Productivas, programas de formación intensiva de 12 semanas para proveedores y la articulación con organismos como Pro Mendoza para facilitar la inserción de empresas en mercados internacionales.

Una convergencia necesaria

El debate en el Foro Industrial Mendoza 2025 dejó en claro que la articulación entre industria, Estado y universidad es indispensable para capitalizar las oportunidades del sector energético. Tanto Scian como Fidel coincidieron en que el desarrollo de proveedores locales y la incorporación de innovación tecnológica son condiciones esenciales para que la Argentina deje de exportar materias primas y logre consolidar un modelo de crecimiento sustentable.

YPF y el Gobierno aportaron lo suyo

El subsecretario de Energía, Manuel Sánchez Bandini, abrió las exposiciones haciendo un pormenorizado detalle de la situación de la industria del petróleo en Mendoza, el comienzo del desarrollo en forma importante de la lengua norte de Vaca Muerta y las posibilidades de recuperar la producción en los yacimientos convencionales de los que se está desprendiendo YPF, además de los yacimientos terciarios.

También destacó las políticas activas de la provincia que permiten que las empresas quieran venir a trabajar en el sector en Mendoza.

En tanto, los funcionarios de YPF, Juan Pablo Torrone y Sofía Lacoste, ambos del área de Desarrollo de Proveedores, centraron sus exposiciones en detalles técnicos y operativos de los programas de desarrollo y fortalecimiento de proveedores, sobre todo orientados a las pymes.

El reclamo de una política industrial sostenida en el tiempo no es nuevo, pero en el actual contexto de oportunidades en hidrocarburos y energías renovables adquiere un carácter urgente. La experiencia demuestra que, aun con dificultades estructurales, las pymes nacionales han sabido responder con capacidad técnica, inversión y compromiso.

Como bien expresó el representante de ADIMRA, la discusión ya no gira en torno a la falsa disyuntiva de “campo o industria”, sino a la necesidad de integrar campo, industria, minería y energía en un proyecto nacional de desarrollo.

