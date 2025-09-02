Efemérides

Día de la Industria en Argentina: por qué se recuerda el 2 de septiembre

En Argentina, cada 2 de septiembre, se celebra el Día de la Industria. Conocé el llamativo hecho que dio origen a la efeméride.

Día de la Industria en Argentina: por qué se recuerda el 2 de septiembre

Día de la Industria en Argentina: por qué se recuerda el 2 de septiembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria Argentina, una fecha que recuerda los inicios de las exportaciones nacionales de manufacturas desde Buenos Aires hacia Brasil hace más de 400 años. Hoy se rinde homenaje a los trabajadores industriales que impulsan el crecimiento del país.

Por qué se recuerda el Día de la Industria Argentina hoy, 2 de septiembre

La efeméride nacional se conmemora desde 1941, en recuerdo a la primera exportación internacional argentina hacia Brasil, realizada el 2 de septiembre de 1587. Desde el fondeadero del Riachuelo, la carabela San Antonio transportó cubrecamas, frazadas, tejidos, sombreros y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.

Lee además
Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
IMPULSO A LA ECONOMÍA REGIONAL

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza
El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local
QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR

El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local

Sin embargo, en la bodega del navío también se llevaban barras de plata del Potosí a modo de contrabando, prohibido por la Real Cédula y denunciado por el gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco.

carabela San Antonio
Representación pictórica de la carabela San Antonio.

Representación pictórica de la carabela San Antonio.

Aunque el desarrollo industrial tardó siglos en consolidarse, hacia fines del siglo XVIII llegaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas. La masiva importación de bienes frenó la industrialización local, que recién se fortaleció entrado el siglo XX.

Así, la primera exportación argentina combinó contrabando y comercio ilegal, lo que sentó las bases económicas que posteriormente sustentarían llevar adelante la Revolución de Mayo y la independencia argentina del dominio español.

Fuente: El Historiador

Temas
Seguí leyendo

Pymes industriales reclaman al gobierno su propio RIGI

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de septiembre

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

La nieve en Malargüe dejó varados a vecinos que regresaban de un festejo

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento

LO QUE SE LEE AHORA
La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento.
Salud privada

La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza.
Economias Regionales

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El viernes 10 de octubre será feriado en la Argentina, por lo que se viene un nuevo fin de semana largo.
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo será el próximo fin de semana largo

Te Puede Interesar

Félix, Destéfanis y Fernando Ubieta, juntos en los festejos por Santa Rosa de Lima video
Elecciones 2025

Defensa frente a obediencia: la apuesta del peronismo mendocino en las urnas

Por Facundo La Rosa
Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este marts 2 de septiembre en Mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 2 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Panaderías: cuál es el nuevo perfil del consumidor mendocino
El nuevo perfil del consumidor

Panaderías en Mendoza: qué dijo la Asociación sobre cierres y consumo

Por Celeste Funes