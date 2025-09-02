Día de la Industria en Argentina: por qué se recuerda el 2 de septiembre

Cada 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria Argentina, una fecha que recuerda los inicios de las exportaciones nacionales de manufacturas desde Buenos Aires hacia Brasil hace más de 400 años. Hoy se rinde homenaje a los trabajadores industriales que impulsan el crecimiento del país.

Por qué se recuerda el Día de la Industria Argentina hoy, 2 de septiembre La efeméride nacional se conmemora desde 1941, en recuerdo a la primera exportación internacional argentina hacia Brasil, realizada el 2 de septiembre de 1587. Desde el fondeadero del Riachuelo, la carabela San Antonio transportó cubrecamas, frazadas, tejidos, sombreros y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.

Sin embargo, en la bodega del navío también se llevaban barras de plata del Potosí a modo de contrabando, prohibido por la Real Cédula y denunciado por el gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco.

carabela San Antonio Representación pictórica de la carabela San Antonio. Foto: web Aunque el desarrollo industrial tardó siglos en consolidarse, hacia fines del siglo XVIII llegaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas. La masiva importación de bienes frenó la industrialización local, que recién se fortaleció entrado el siglo XX.

Así, la primera exportación argentina combinó contrabando y comercio ilegal, lo que sentó las bases económicas que posteriormente sustentarían llevar adelante la Revolución de Mayo y la independencia argentina del dominio español. Fuente: El Historiador

