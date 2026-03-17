Fuerte caída de la industria metalúrgica con Mendoza entre las provincias más afectadas

La industria metalúrgica registró una caída interanual del 10,3% en febrero y un retroceso de 1,9% respecto de enero , según datos difundidos por el sector. De esta manera, el primer bimestre del año acumuló una contracción del 8,2% , de acuerdo con el informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El desempeño confirma una tendencia negativa que se arrastra desde comienzos de año , cuando el sector ya había advertido que atraviesa la caída más fuerte de los últimos cuatro años .

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A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en 40,2% , el nivel más bajo del último cuatrienio . Este indicador representa una baja de 8 puntos porcentuales en comparación con febrero del año pasado.

La industria metalúrgica registra su caída más crítica de los últimos cuatro años.

El retroceso se observó en todos los subsectores estratégicos de la industria metalúrgica , aunque algunos registraron caídas más pronunciadas.

Los rubros con mayores contracciones fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

Estos datos reflejan un escenario de retracción generalizada en la actividad industrial vinculada a la producción metalúrgica.

Mendoza, entre las provincias con mayores caídas

El informe también analiza la evolución de la actividad a nivel provincial. En ese ranking, Mendoza aparece entre los distritos con variaciones más negativas.

actividad metalúrgica, trabajo, industria.jpg Mendoza es una de las provincias del país más afectada por la caída de la actividad metalúrgica. Foto: NA

La caída más fuerte se registró en Buenos Aires, con un retroceso del 12,9%, seguida por:

Córdoba: -11,9%

Mendoza: -10,2%

Entre Ríos: -9,8%

Santa Fe: -4,3%

Preocupación en el sector por la caída de la actividad

Desde el sector empresario advirtieron sobre la delicada situación que atraviesa la industria. El presidente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, Elio Del Re, remarcó que la actividad profundizó su tendencia negativa durante el inicio del año.

Además, el dirigente señaló que la caída del consumo interno impacta de forma directa en la producción y la rentabilidad del sector. “La fuerte retracción del mercado interno está afectando directamente la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”, advirtió.

Qué pasa con el empleo en la industria

En cuanto al mercado laboral, el empleo metalúrgico registró una baja interanual del 1,8%.

Sin embargo, en la comparación con enero no se observaron variaciones en la cantidad de trabajadores, según consignó la Agencia de Noticias Argentinas.