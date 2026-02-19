La industria metalúrgica sigue en caída y marcó su nivel más bajo en cuatro años

La industria metalúrgica volvió a mostrar señales de debilidad en el comienzo el año. En enero, el sector registró una caída interanual del 6,2% , al mismo tiempo que la capacidad instalada descendió al nivel más bajo de los últimos cuatro años , de acuerdo con un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Con este desempeño, la industria continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes (-17,9%) , en valores comparables a los observados durante el peor momento de la pandemia en 2020 .

En la comparación mensual, la actividad mostró una leve mejora del 0,8% respecto de diciembre de 2025 , un dato que contrasta con el panorama general de estancamiento. La utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro y se ubicó en 40,6% , el registro más bajo de los últimos cuatro años, reflejando un uso muy acotado del aparato productivo y un escenario marcadamente recesivo.

Este contexto también impacta en el empleo: las empresas del sector registraron una caída interanual del 2,7% en los puestos de trabajo, mientras que en la comparación mensual el retroceso fue del 0,3%.

Según informó Noticias Argentinas, a este cuadro se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos, que en diciembre (último dato disponible) mostraron un aumento interanual del 14,8%, mientras que las exportaciones crecieron 10,8% en el mismo período.

fabrica-metal, industria, soldador, empresa.jpg La capacidad instalada tocó el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

Sectores en retroceso y advertencia empresaria

Desde una mirada sectorial, el informe indicó que el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-3,4%) y Carrocerías y Remolques (-6,8%), que habían liderado el repunte del primer semestre, siguieron perdiendo dinamismo. En el segundo caso, se registraron caídas por primera vez en más de seis meses.

El resto del entramado metalúrgico también se mantuvo en retroceso, con bajas interanuales en Fundición (-17,8%), Otros Productos de Metal (-9,8%), Autopartes (-8,5%), Equipo Eléctrico (-5,5%), Equipamiento Médico (-2,6%) y Bienes de Capital (-0,6%), siendo nuevamente Fundición el sector más afectado.

El análisis por cadenas de valor refuerza este diagnóstico, con resultados negativos en actividades vinculadas a la Construcción, Alimentos y bebidas, el sector Agrícola, la industria Automotriz y la Energía Eléctrica, así como en Minería, Petróleo y Gas y Consumo Final.

En este marco, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con alta capacidad ociosa, caídas generalizadas y sin señales claras de reactivación, y remarcó la necesidad de avanzar en una política industrial integral.

Además, señaló que el elevado nivel de importaciones y un consumo en retroceso configuran un panorama nocivo y preocupante para la producción nacional y el empleo industrial.

Industria acero metalurgica Maquinaria agrícola, autopartes y fundición encabezaron los retrocesos interanuales durante enero.

Perspectivas sin señales de mejora

Las expectativas empresarias tampoco resultan alentadoras. En diciembre, 7 de cada 10 empresas del sector no anticiparon mejoras en su producción para los próximos tres meses, lo que refuerza la incertidumbre sobre la evolución de la actividad en el corto plazo.