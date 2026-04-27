27 de abril de 2026
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Arancel

El gobierno nacional eliminó los aranceles para zapatillas deportivas provenientes de China

La medida promete más competencia y precios más bajos, mientras reabre el debate por el impacto en la industria local.

El gobierno nacional eliminó los aranceles para zapatillas deportivas provenientes de China

El gobierno nacional eliminó los aranceles para zapatillas deportivas provenientes de China

Por Sitio Andino Economía

Mediante una resolución del Ministerio de Economía, el gobierno nacional eliminó los aranceles al calzado deportivo proveniente de China. En el documento argumentan que esta medida "promueve la competencia, amplía la oferta, mejora la calidad disponible y contribuye a reducir los precios para los consumidores".

La Resolución 531/2026 indica que “si bien la Argentina posee una industria de calzado de cuero consolidada y competitiva—especializada en moda urbana, calzado de vestir de alta gama y seguridad industrial—, en el segmento deportivo existe una brecha tecnológica significativa. Mientras la producción nacional se basa en procesos convencionales y materiales tradicionales, el calzado de alta performance ensamblado a partir de kits importados incorpora materiales y tecnologías avanzadas cuya producción local es inexistente”.

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Según el Ministerio a cargo de Luis Caputo, la eliminación de estos aranceles también promoverá la generación de valor agregado y empleo local. "La eliminación de la medida antidumping al calzado de deporte desmontado resulta plenamente consistente con esta orientación de política económica, evitando contradicciones regulatorias que terminan afectando negativamente a los consumidores, en un producto muy masivo”, explica la norma.

La medida aplica solamente al calzado deportivo desmontado con suela o parte superior distinta del cuero natural. El calzado de vestir de alta gama y el calzado de seguridad industrial siguen bajo los esquemas de protección vigentes para la industria del cuero.

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La medida fue solicitada por dos empresas líderes del mercado.

La medida fue solicitada por dos empresas líderes del mercado.

Qué es el antidumping y cuál es la posición del gobierno

De acuerdo al Ministro de Economía, se trata de porcentajes que deben pagar quienes importan productos y que estos derechos "son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales".

En relación con el mercado de calzado deportivo, la resolución explica que la eliminación de los aranceles "facilita el acceso a insumos y componentes que incorporan tecnologías, materiales y procesos productivos que no se desarrollan localmente, principalmente por limitaciones de escala. Esto redunda en productos finales de mejor calidad y mayor durabilidad, elevando el estándar de la oferta disponible para los consumidores”.

En este caso, la eliminación fue solicitada por las empresas Topper y Puma Sports Argentina, las cuales adoptaron un modelo de producción basado en el ensamblado de piezas importadas.

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