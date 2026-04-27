27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de abril de 2026

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Este lunes 27 de abril de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.380 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.430.

dolar-27-abril de 2026

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Argentina puede camabir la ecuación de la entrada de dólares por su balanza comercial

Récord de divisas con fábricas en pausa: ¿recuperación o ilusión estadística?
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 30 de octubre de 2024

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 26 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 27 de abril 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.400;
  • Para la venta a $1.420.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 27 de abril 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.454,30 para la compra;
  • A $1.454,92 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.513,48 para la compra;
  • A $1.516,66 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.794 para la compra;
  • A $1.859 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 27 de abril 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.600 para la compra;
  • En $1.700 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $634 para la compra;
  • A $1.578 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Alerta roja: la falta de obras le cuesta al país más que el juicio por YPF

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 25 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 22 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de abril de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Hasta 20% menos en combustible: cómo aprovechar el descuento del Banco Nación

Pagá hasta 20% menos en combustible, la guía para cargar el tanque más barato en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Alarma en Mendoza por el avance de la pipa, una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

Alarma en Mendoza por la "pipa": crece el consumo de cocaína fumada en jóvenes y personas en situación de calle