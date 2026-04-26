26 de abril de 2026
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Juicio

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer

La justicia condenó, tras un juicio civil, a una clínica por la muerte de una mujer que no recibió la atención correspondiente.

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer.

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

En un reciente juicio civil por daños y perjuicios, la Justicia de Mendoza condenó a la Clínica Santa Clara a pagar una indemnización de más de $67 millones a la familia de una mujer fallecida tras una deficiente atención médica, luego de que el tribunal entendiera que existió mala praxis en la muerte de la paciente.

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La causa se originó a partir del fallecimiento de Gladys Magdalena Rocco, ocurrido el 10 de enero de 2023. Según la sentencia, la mujer acudió el 6 de enero a la guardia del establecimiento con fiebre y malestar general, pero fue diagnosticada únicamente con hipopotasemia y enviada a su domicilio.

Dos días más tarde, ante el empeoramiento del cuadro, regresó a la clínica y fue internada con diagnóstico de neumonía.

El estado de salud de la paciente se agravó rápidamente hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio, pese a los intentos de reanimación.

La pericia médica fue clave para el fallo: concluyó que la mujer ya presentaba un proceso infeccioso grave en la primera consulta y que debió haber sido internada en ese momento, evitando así la evolución hacia un cuadro séptico irreversible.

Sentencia por juicio civil: muerte de una paciente

El tribunal encuadró el caso dentro del derecho del consumidor, destacando el deber de seguridad que tienen los prestadores de salud. En ese sentido, determinó que la clínica incumplió su obligación de brindar una atención adecuada y oportuna.

La sentencia también remarcó deficiencias en la atención inicial, la falta de estudios complementarios y un diagnóstico tardío, factores que resultaron decisivos en el desenlace fatal.

En cuanto a la indemnización, el tribunal hizo lugar al planteo de resarcir económicamente a los damnificados, ordenando el pago de más de $67 millones, monto que se le deberá sumar todos los intereses originados durante la investigación del caso..

El fallo sienta un precedente relevante en materia de responsabilidad civil médica y refuerza la exigencia sobre los estándares de atención en clínicas y sanatorios.

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