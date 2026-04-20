Comenzó el juicio por jurados por el homicidio de Diego Céspedes con posturas enfrentadas

El homicidio de Diego Céspedes , ocurrido en noviembre de 2023, volvió a ser juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados en Mendoza . Se da luego de que en julio de 2025 el proceso anterior fuera declarado "estancado" por el juez, ante la imposibilidad del jurado popular de alcanzar un veredicto.

Este lunes se desarrolló la audiencia de apertura , en la que los 12 integrantes del jurado deberán determinar la responsabilidad penal de Matías Damián Silva Juárez , único acusado por el hecho. El debate está a cargo de la jueza técnica Belén Renna .

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Silva Juárez llega al debate imputado por homicidio agravado por alevosía , en concurso ideal con homicidio criminis causa , una figura penal que prevé la pena de prisión perpetua .

Este lunes se desarrolló la audiencia de apertura, en la que los 12 integrantes del jurado deberán determinar la responsabilidad penal

El acusado mantenía una relación de confianza con la víctima: era amigo de Céspedes y había trabajado durante más de dos años con él en su taller mecánico, ubicado en el departamento de Las Heras , donde además la víctima residía.

El relato de la Fiscalía en un nuevo juicio por jurados: un ataque por la espalda

La fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, a cargo de la acusación en representación del Ministerio Público Fiscal, sostuvo ante el jurado: "Hoy les vengo a presentar un homicidio, un homicidio a traición".

juicio, florencia díaz peralta Fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta Foto: Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Durante su exposición, describió la dinámica del hecho y señaló que Céspedes se encontraba trabajando con protectores auditivos, lo que lo dejaba completamente desprevenido.

Según la acusación, en ese contexto:

Silva Juárez habría tomado una pieza metálica pesada

Lo atacó por la espalda

Le provocó múltiples fracturas en el cráneo, causándole la muerte

La fiscal remarcó que no existió discusión previa ni advertencia, por lo que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse.

juicio, florencia díaz peralta Fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta Foto: Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Además, adelantó que durante el juicio declararán numerosos testigos, entre ellos personal policial, médicos y familiares.

En su cierre, Díaz Peralta instó al jurado a analizar la prueba con criterio: "En forma unánime van a poder llegar a un veredicto de culpabilidad".

"Un ataque brutal"

Por su parte, la abogada querellante Jimena Villanueva, representante de la hija de la víctima, reforzó la acusación con un mensaje directo.

Matías Damián Silva Juárez mató a Diego Céspedes de una manera brutal. Lo golpeó por detrás Matías Damián Silva Juárez mató a Diego Céspedes de una manera brutal. Lo golpeó por detrás

juicio, juicio por jurados, jimena villanueva Abogada querellante, Jimena Villanueva Foto: Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El planteo de la defensa

Desde la defensa, los abogados Mariano Tello y Samira Fernández Etchegoyen sostuvieron la inocencia del acusado y cuestionaron la investigación fiscal. Etchegoyen afirmó que la imputación se basa en prejuicios.

Señalan a Matías por su perfil laboral, porque se dedicaba a arreglos y mantenimiento. No hay huellas ni ADN que lo incriminen Señalan a Matías por su perfil laboral, porque se dedicaba a arreglos y mantenimiento. No hay huellas ni ADN que lo incriminen

También destacó que, según su postura, Silva Juárez no tiene antecedentes ni un perfil violento. En la misma línea, Tello fue más contundente: "Hubo una muerte que no se investigó correctamente y lo más probable es que el verdadero autor esté en libertad".

juicio, juicio por jurados, mariano tello Abogado Mariano Tello Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El abogado además anticipó que durante el juicio se evidenciarán "comportamientos extraños" de familiares de la víctima, y denunció que líneas de investigación aportadas por la defensa habrían sido omitidas.

Finalmente, concluyó: "Este error de la justicia merece un veredicto de no culpabilidad, no solo para cerrar la causa, sino para que se reabra y se busque al verdadero responsable".

juicio, juicio por jurados, samira etchegoyen Abogada Samira Fernández Etchegoyen Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El nuevo juicio por jurados representa una segunda oportunidad para esclarecer el crimen de Céspedes, luego del proceso fallido en 2025.

Con pruebas, testimonios y versiones contrapuestas, el jurado deberá ahora definir si Silva Juárez es culpable o no culpable del homicidio.

El caso que terminó con la muerte de Diego Céspedes en Las Heras

El cuerpo de Diego Céspedes fue hallado en la tarde del 16 de noviembre de 2023, alrededor de las 18 horas, en una vivienda del barrio Solares del Borbollón, en Las Heras, donde residía la víctima.

El hallazgo se produjo tras un llamado a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de un cuerpo sin vida dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a un amigo de la víctima, un hombre que se moviliza en silla de ruedas, quien declaró que inicialmente creyó que Céspedes se había quitado la vida.

Sin embargo, los médicos de Policía Científica constataron poco después que el cuerpo presentaba “una herida cortante en la nuca, con posible fractura de cráneo”.