13 de abril de 2026
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Juicio

Cinco hombres enfrentan un juicio por jurados por el homicidio de un prestamista en Mendoza

Los acusados comenzaron a ser juzgados por el homicidio de Matías "Oso" Miralles, asesinado en 2022 en Ciudad. La Fiscalía y la defensa presentaron sus alegatos de apertura.

El hombre de 33 años fue asesinado a balazos en su casa de la Cuarta Sección de Ciudad
El hombre de 33 años fue asesinado a balazos en su casa de la Cuarta Sección de Ciudad
Por Carla Canizzaro

Este lunes comenzó un nuevo juicio por jurados en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza, donde cinco hombres están acusados por el homicidio de Matías "Oso" Miralles, ocurrido el 9 de junio de 2022 en Ciudad. Durante el proceso, doce ciudadanos mendocinos deberán determinar la responsabilidad penal de los imputados en un caso que la Fiscalía calificó como "complejo".

La jueza técnica Carolina Colucci dio inicio a la audiencia con las instrucciones formales al jurado, explicando los lineamientos que deberán seguir durante el proceso y al momento de deliberar.

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El juicio se desarrollará bajo la modalidad de jurado popular, donde los ciudadanos tendrán la responsabilidad de emitir el veredicto.

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Los cinco acusados por el homicidio de Matías Miralles

Los cinco acusados por el homicidio de Matías Miralles

Un crimen vinculado a una deuda

Según la investigación, Matías Oscar Miralles, de 33 años, fue atacado a balazos en el interior de su vivienda, ubicada en calle Montecaseros al 2800.

La hipótesis principal sostiene que el crimen se originó a partir de una deuda de dinero. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima comenzó a reclamar el pago de forma insistente, lo que derivó en amenazas hacia los deudores y su entorno familiar.

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Según la investigación, Matías Oscar Miralles, de 33 años, fue atacado a balazos en el interior de su vivienda

Según la investigación, Matías Oscar Miralles, de 33 años, fue atacado a balazos en el interior de su vivienda

En ese contexto, los acusados habrían tomado la decisión de asesinarlo. "No fue un hecho al azar ni improvisado. Fue el resultado de una decisión en la que algunos impulsaron la idea, otros hicieron los contactos y otros ejecutaron el hecho", afirmó la fiscal Andrea Lazo ante el jurado.

La representante del Ministerio Público también señaló que el objetivo era claro: "Había drogas, había dinero y había que matar a Matías Miralles".

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Andrea Lazo, fiscal de la causa

Andrea Lazo, fiscal de la causa

Los acusados y la calificación legal

Los imputados son:

  • Guillermo Emanuel Sosa González
  • Pablo Gabriel Herrera Brizuela
  • Jorge José Herrera Páez
  • Lucas Nicolás Segovia Contreras
  • Cristian Javier Ideme

Todos llegan al debate acusados de homicidio doblemente agravado por precio o promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego, con el agravante adicional de la participación de un menor de edad.

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE Matías Miralles

¿Homicidio por encargo?: posturas divididas entre la defensa y la querella

Desde la querella, la abogada Claudia Vélez, quien representa a la madre de la víctima, coincidió con la teoría fiscal: "Lo mataron para evitar pagar la deuda. Es un homicidio por encargo, a cambio de un precio".

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Nelli Yucgra y Claudia Vélez, son las querellantes

Nelli Yucgra y Claudia Vélez, son las querellantes

Por su parte, los abogados defensores sostuvieron dos posturas: los acusados no participaron del hecho y que el jurado analice el caso de manera individual la participación de cada uno de los imputados.

Además, cuestionaron la solidez de la investigación al asegurar que las pruebas presentadas son "piezas sueltas" que no logran confirmar la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

El proceso cuenta con la participación de Andrea Lazo, quien representa al Ministerio Público Fiscal; Fernando Leyría y Nelli Yucgra y Claudia Vélez, serán los querellantes.

Mientras que las defensas estarán a cargo de Gabriel Alliana (por Sosa González), Leandro Ruiz (por Herrera Brizuela), Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales (por Herrera Páez) y Johana Montero (por Segovia Contreras), y Carla Tirenti y Pablo Cazabán (por Ideme Parra).

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Abogados defensores de los cinco acusados

Abogados defensores de los cinco acusados

Los detalles del crimen que acabó con la vida de Matías Miralles

El hombre de 33 años fue asesinado a balazos en su casa de la Cuarta Sección de Ciudad. Matías Oscar Miralles (33), fue atacado en el interior de la vivienda, sobre calle Montecaseros al 2800 y recibió al menos tres disparos con una pistola, posiblemente, calibre 9 milímetros.

Una vez en el domicilio se dirigieron directamente al departamento 2, donde vivía de Miralles. Golpearon la puerta y la víctima abrió. La casa tenía dos puertas, una de madera y otra de rejas. Lo cierto es que Miralles sólo alcanzó a abrir la primera de estas y allí fue atacado a tiros.

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Matías Oscar Miralles (33), fue atacado en el interior de la vivienda

Matías Oscar Miralles (33), fue atacado en el interior de la vivienda

De acuerdo a las pericias, los agresores dispararon al menos cuatro veces con una pistola calibre 3.80. Tres de esos balazos impactaron en el cuerpo de la víctima, quien como pudo caminó hacia el interior de su casa y luego a un patio interno, donde se desplomó. Cuando la policía llegó al lugar, este ya había fallecido. Vecinos aseguraron que tras escuchar los disparos vieron a dos hombres correr hacia la vereda y huir en una moto.

Ambos sujetos escaparon en una moto de color oscuro, ropa negra, prendas que les tapaban los rostros y una mochila de Pedidos Ya. Las cámaras de seguridad captaron a los autores del crimen en dirección contraria en calles con destinos a Las Heras.

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Las cámaras de seguridad captaron a los autores del crimen en dirección contraria en calles con destinos a Las Heras

Las cámaras de seguridad captaron a los autores del crimen en dirección contraria en calles con destinos a Las Heras

Con el trabajo de calle, los efectivos de civil obtuvieron varias imágenes de cámaras de seguridad privadas de la zona donde se observa a dos sujetos huyendo en una moto por calle Mamerto Esquiú.

"Montaron una puesta en escena", confirmaron respecto al modus operandi de los malvivientes, quienes huyeron de la escena a toda velocidad en el rodado. Con el ardid de ser delivery, uno de los sujetos tenía colocado una mochila de Pedidos Ya, la cual utilizan los repartidores para trasladar los pedidos de comida.

Fuentes policiales informaron que la víctima fatal poseía algunos antecedentes penales por desobediencia, lesiones en contexto de violencia de género, estafa y robos, entre otros.

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