Lavalle: grave accidente vial con personas heridas y alcoholemia positiva

Un grave accidente vial ocurrió en la mañana de este lunes en Lavalle, donde tres personas sufrieron heridas , en tanto que como consecuencia del siniestro la policía debió desplegar un importante operativo para asistir a una de las víctimas que quedó atrapada en el coche.

El accidente vial ocurrió cerca de las 6.30 en Ruta 24, a unos 200 metros del cruce con Palomares, en zona de La Pega, en Lavalle, y el control de alcoholemia a la conductora arrojó resultado positivo.

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El coche que protagonizó el siniestro fue un Fiat Cronos en el que viajaban tres personas, quienes debieron ser asistidas luego de que el vehículo volcara cuando se dirigía hacia la Villa Tulumaya. Afortunadamente, todos están fuera de peligro.

Según las primeras pericias, el rodado -patente AF808TV- viajaba por Ruta 24 hacia el norte cuando por causas que se intentan esclarecer, la conductora del coche perdió el dominio, chocó y volcó sobre la banquina.

Choque lavalle (2)

El rodado era conducido por Trinidad Cruz (40), quien en el control de alcoholemia arrojó un resultado de 0,78 gramos de alcohol en sangre. La mujer sufrió politraumatismos moderados, siendo trasladada al hospital Sícoli.

Los dos ocupantes también sufrieron golpes varios pero pudieron salir por sus propios medios del rodado. Estos fueron identificados como Norma Lenis (51) y Gregorio Rodríguez (46).

Tras el vuelco, uno de los ocupantes quedó atrapado, por lo que debió trabajar en la escena personal policial y efectivos de Bomberos de Lavalle para rescatarlo.

En la escena trabajó también personal del Servicio de Emergencias Coordinado, Policía Vial y Científica.