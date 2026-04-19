19 de abril de 2026
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Sitio Andino
Rally

Murió un espectador tras un grave accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba

Un joven de 25 años murió tras ser embestido por un auto que se despistó en un tramo del Rally Sudamericano en Mina Clavero. La competencia fue suspendida.

El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero

El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero

Por Sitio Andino Policiales

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba terminó con la muerte de un espectador y obligó a la suspensión total del evento. El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero, una de las zonas más convocantes de la competencia.

De acuerdo al informe oficial, uno de los vehículos participantes perdió el control en una curva, se despistó y dio varios tumbos antes de salir del camino. En su trayectoria, el auto impactó contra un sector donde se encontraba el público.

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Accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba: una víctima fatal y dos heridos

Como consecuencia del violento episodio, tres personas resultaron heridas. La más grave fue un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, quien sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció horas más tarde en un hospital de la región.

Además, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo, mientras que otra persona presentó heridas leves. En tanto, los pilotos involucrados resultaron ilesos, según confirmaron fuentes de la organización a Noticias Argentinas.

Qué pasó tras el accidente en el Rally Sudamericano

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de los equipos médicos y efectivos policiales presentes en el evento. Los heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a centros de salud.

En paralelo, las autoridades deportivas resolvieron la suspensión definitiva de la competencia, mientras se avanza en la investigación para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el accidente.

El comunicado del Campeonato Sudamericano de Rally

A través de un comunicado oficial, la organización expresó su "más profundo pesar" por lo sucedido y aseguró que se encuentra brindando contención y asistencia a la familia de la víctima.

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El comunicado oficial de la organización tras el fuerte episodio

El comunicado oficial de la organización tras el fuerte episodio

El hecho vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa un riesgo latente, especialmente en sectores de alta velocidad o curvas cerradas.

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