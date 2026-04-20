Violencia de género: salvaje ataque a una joven en Ciudad

Una joven de 21 años y su familia fueron víctimas de un brutal ataque en contexto de violencia de género por parte de su ex pareja, quien no conforme con golpearla en un local bailable, luego se dirigió a su casa, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, y la prendió fuego.

Todo ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en el barrio Nueva Generación , donde el incendio causó pérdidas totales en una vivienda de dos pisos.

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En el lugar había una mujer, familiar de la víctima de violencia de género, quien logró escapar en medio del incendio. Ahora la policía busca al agresor, quien habría actuado junto a su hermano.

Según contaron los damnificados, todo comenzó en un boliche en horas de la madrugada, cuando la víctima se encontró con su ex pareja, con quien recientemente rompió relación tras dos años de relación.

En ese lugar, el hombre golpeó a la joven y la amenazó con incendiarle la casa. La mujer, asustada, se retiró del local y se dirigió hacia la casa de una amiga.

Pero a los pocos minutos de llegar, comenzó a recibir mensajes de su ex pareja, quien le aseguraba que le estaba prendiendo fuego la vivienda.

Embed - INCENDIO INTENCIONAL EN B° LA FAVORITA: PÉRDIDAS TOTALES

Entonces, preocupada, la joven se dirigió a su casa. Al llegar encontró el hogar envuelto en llamas. Tal es así que las pérdidas fueron totales.

Incendio con pérdidas totales

Este lunes por la mañana, allegados a la damnificada relataron el martirio que está viviendo la familia con el sospechoso y su hermano.

“Quiso matarla. Solo estaba una mujer, gracias a Dios. Suele haber niños. No le quedó nada. Hay pérdidas totales. Perdió todo, tele, cama, placares, ropa, equipo de música, todo”, relató la tía de la damnificada, quien agregó que el agresor tenía una prohibición de acercamiento por otros hechos de violencia de género donde le rompió el celular a la mujer y también la golpeó.

En la escena del incendio trabajó personal de Bomberos del Cuartel Central y peritos de Científica, entre otros.

Se cree que las llamas se iniciaron cuando los acusados lanzaron un objeto hacia el interior de la vivienda, que habría generado luego el incendio.