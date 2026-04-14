El exSubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, acusado de una serie de delitos en contexto de violencia de género, pidió formalmente un mantenimiento de libertad en la causa recientemente conocida, en la cual fue denunciad por su expareja, en base a hechos ocurridos entre 2021 y 2024.
Para sostener este planteo, D’Agostino aseguró que existe una posible inconstitucionalidad en ciertas interpretaciones del Código Procesal Penal (en base a modificaciones que se hicieron, justamente, sobre su gestión), en tanto que la legislación establece que el proceso se debe transitar en libertad “salvo que haya riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación”.
El pedido de Marcelo D’Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género
El pedido de Marcelo D’Agostino se da en el marco de la presentación de sus dos abogados defensores, Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi, dos reconocidos letrados de la provincia.
Estos ya hicieron saber a la fiscal del caso, Valeria Bottini, que la intención de D’Agostino es declarar en la causa, en tanto que aseguraron que el celular del acusado está a disposición de cualquier pericia solicitada.
Ahora bien, sobre esto la querella tiene una versión opuesta, debido a que, en la denuncia, había solicitado el secuestro del celular del hasta ese entonces Subsecretario de Justicia, pero la fiscalía no concretó el pedido.
Por otra parte, la defensa también ofreció pruebas, entre ellas algunas conversaciones con la denunciante vía Whatsapp.
El caso es investigado por estas horas por la fiscalía de violencia de género y se cree que en breve habrá definiciones sobre la situación procesal de D’Agostino, quienenfrenta una serie de acusaciones sumamente delicadas, entre ellas, un abuso sexual con acceso carnal y lesiones.