Marcelo D'Agostino se presentó ante la Justicia tras la grave denuncia por violencia de género

Marcelo D'Agostino, se presentó en las últimas horas ante el Ministerio Público Fiscal

El exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino , se presentó en las últimas horas ante el Ministerio Público Fiscal luego de la grave denuncia penal en su contra por violencia de género y abuso sexual . Lo hizo acompañado por sus abogados y frente a la fiscal Valeria Bottini .

La causa, que generó un fuerte impacto tanto en la esfera judicial como política, comenzó a tomar estado público el pasado viernes, cuando su expareja radicó una denuncia en la que describe hechos de extrema gravedad . En su relato, la mujer expone situaciones de violencia y abuso que dejaron profundas consecuencias.

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Las claves de la denuncia contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza

Sus representantes legales confirmaron a Sitio Andino que ya se encuentran colaborando activamente con la investigación en curso. Según informaron, durante toda la jornada se aportaron pruebas al Ministerio Público Fiscal, mientras se aguarda la fijación de una audiencia para que el imputado pueda prestar declaración formal.

En ese sentido, desde la defensa señalaron: “No ha podido declarar todavía . Hemos estado aportando pruebas al Ministerio Público toda la tarde”.

Marcelo D`Agostino, subsecretario de Justicia, lanzamiento, Seminario Internacional, Simulacro de Juicio por Jurado. La causa generó un fuerte impacto tanto en la esfera judicial como política Foto: Cristian Lozano

Asimismo, indicaron que ya se presentó un escrito poniéndose a disposición de la Fiscalía, destacando además que D’Agostino ofreció voluntariamente su celular para que se realice una copia de su contenido en el marco de la investigación.

Piden una audiencia y afirman que es inocente

La defensa también solicitó la fijación urgente de una audiencia para que el acusado pueda declarar, y adelantó su postura: “Nuestro defendido es víctima de una falsa denuncia y, a pesar de no corresponder, va a probar su absoluta inocencia”.

En la misma línea, remarcaron que mantienen plena confianza en la Justicia, y señalaron que la renuncia de D’Agostino a su rol funcional busca evitar cualquier tipo de incompatibilidad en el proceso.

Por otra parte, se aguarda que la denunciante ratifique de manera oral su presentación, un paso fundamental para el avance de la investigación.

Desde el entorno judicial explicaron que, una vez incorporadas todas las pruebas al expediente, será la fiscal quien determine si existen elementos que justifiquen una imputación.

La entrega voluntaria de un arma

En paralelo, los investigadores lograron ubicar el arma mencionada en la denuncia. Ante esto, el ex funcionario decidió entregar voluntariamente una pistola calibre 9 milímetros, que ya quedó a disposición de la causa.

Este elemento será analizado en el marco de la investigación y podría resultar clave para reconstruir los hechos denunciados

Respecto a uno de los puntos centrales de la denuncia, aclararon que el arma mencionada fue entregada y se encuentra debidamente registrada, y sostuvieron que “jamás se profirió amenaza alguna”. Además, afirmaron que la existencia del arma era previamente conocida por la denunciante, quien (según la defensa) “falsamente pretende imputar una amenaza”.

La causa continúa en etapa de investigación, a la espera de nuevas medidas y de la declaración del acusado ante la Fiscalía.

Renuncia y repercusiones políticas

Tras la difusión del caso, D’Agostino presentó su renuncia al cargo, argumentando que su decisión buscó "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia".

El episodio provocó un fuerte impacto en el Gobierno provincial. Este lunes, se confirmó su reemplazo por el ex vicegobernador Juan Carlos Jaliff, quien (según informaron oficialmente) trabajará de manera coordinada con la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

Juan Carlos Jaliff, andino streaming Este lunes, se confirmó su reemplazo por el ex vicegobernador Juan Carlos Jaliff Foto: Yemel Fil

Las claves de la denuncia contra D'Agostino

La grave denuncia penal presentada contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, por parte de su expareja, reveló detalles de extrema gravedad, incluyendo abuso sexual. Si bien los hechos se remontan al período comprendido entre 2021 y 2024, la denunciante sostuvo que las consecuencias se extendieron hasta el 2025.

En un documento de 40 páginas, la mujer describió una serie de episodios violentos que, según su relato, fueron escalando con el paso del tiempo. A raíz de la acusación, el pasado viernes D’Agostino presentó su renuncia indeclinable, argumentando que su decisión tiene como objetivo "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia".

Marcerlos D'Agostino subsecretario de Justicia - 325939 En un documento de 40 páginas, la mujer describió una serie de episodios violentos Gentileza

Según consta en la presentación, los hechos denunciados no serían episodios aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia que incluyó distintas formas de maltrato: psicológico, físico, sexual, económico y simbólico.

La denunciante relató que la situación comenzó con violencia psicológica, caracterizada por el control constante de sus actividades. Aseguró que el funcionario le exigía acceso a su teléfono celular y redes sociales, además de imponerle condiciones sobre sus movimientos, como el envío de su ubicación en tiempo real.

Humillaciones y control

El relato también incluye episodios de humillación y castigo. Entre ellos, mencionó situaciones en las que era expulsada del domicilio durante la madrugada, quedando sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.

Además, se agregan hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y episodios en los que D'Agostino le exigía grabaciones de audio con supuestas "confesiones", que luego podrían ser utilizadas en su contra.

Según la denunciante, estas conductas formaban parte de un mecanismo de manipulación destinado a generar dependencia emocional y someterla.