17 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos recibió fondos para fortalecer la atención a víctimas de violencia de género

El financiamiento permitirá avanzar en la puesta en marcha de la Casa de la Mujer y Diversidades, un espacio de contención y acompañamiento en San Carlos.

Espacio de contención y acompañamiento en San Carlos.

Espacio de contención y acompañamiento en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos recibió una transferencia de fondos en el marco del programa “Nuevas Redes”, destinada a fortalecer las acciones de abordaje en situaciones de violencia por motivos de género y el acompañamiento a personas de la comunidad LGBTQ+.

En este contexto, el municipio continúa trabajando en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Mujer y Diversidades, un espacio que brindará contención y resguardo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y que ingresan al Área de la Mujer.

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Actualmente, el lugar se encuentra en la etapa final de acondicionamiento, tras haberse completado tareas de limpieza y preparación para su pronta presentación.

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Un espacio de contención y acompañamiento en San Carlos

La Casa de la Mujer y Diversidades contempla una planificación integral que incluye el dictado de talleres, propuestas de empoderamiento económico y herramientas destinadas a promover la autonomía y la inserción laboral de las personas asistidas.

El objetivo es generar un espacio que no solo brinde resguardo, sino también oportunidades para reconstruir proyectos de vida.

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Fondos para fortalecer el espacio

Los recursos recibidos corresponden a un subsidio gestionado ante el Gobierno Provincial, destinado a mejorar y acondicionar las instalaciones. Además, está prevista la firma para la renovación de dicho financiamiento, lo que permitirá avanzar en los detalles restantes y consolidar el funcionamiento pleno del espacio.

Compromiso con la comunidad

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida orientada a la promoción de derechos, la prevención de las violencias y la construcción de una comunidad más inclusiva e igualitaria.

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