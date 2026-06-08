El frío llegó al Valle de Uco y ya se siente en el precio de frutas y verduras

La llegada de las bajas temperaturas y el frío al Valle de Uco comenzó a tener consecuencias directas en uno de los rubros más sensibles para la economía familiar: el precio de las frutas y verduras .

Las heladas y el intenso frío propio de esta época del año generan cambios en los ciclos productivos , afectan la oferta de algunos alimentos y terminan repercutiendo en los valores que encuentran los consumidores en las verdulerías.

Desde una verdulería del Valle de Uco explicaron que las bajas temperaturas suelen impactar especialmente en aquellos cultivos más sensibles a las heladas , reduciendo la disponibilidad de determinados productos y provocando variaciones en los precios.

Además, señalaron que durante el invierno algunos costos asociados a la producción, cosecha y transporte también pueden influir en la formación de precios.

Qué conviene comprar en esta época de frío

Frente a este escenario, los comerciantes recomiendan priorizar las frutas y verduras de estación, ya que suelen presentar una mejor relación entre calidad y precio.

Los productos de temporada, además de encontrarse en mayor disponibilidad, permiten a los consumidores acceder a opciones más frescas y económicas.

El consejo para cuidar el bolsillo

Desde el sector remarcan que comparar precios, aprovechar promociones y elegir productos de estación son algunas de las principales estrategias para enfrentar los cambios que genera el invierno en el mercado frutihortícola.

A medida que avance la temporada fría, la evolución de las temperaturas y las heladas continuará siendo un factor determinante para la oferta y el comportamiento de los precios en las verdulerías de la región.

Embed - El frío encarece los precios de frutas y verduras: qué conviene comprar en esta época del año

Las explicaciones brindadas desde la verdulería permiten comprender cómo las condiciones climáticas repercuten directamente en la producción y, en consecuencia, en el precio final que pagan los consumidores.