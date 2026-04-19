Marcelo D’Agostino enfrenta una semana clave en la denuncia por violencia de género

El ahora exSubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , enfrentará a partir de este lunes una semana sumamente importante en la causa en su contra por distintos delitos en contexto de violencia de género, lo que podría generarle una grave imputación.

La defensa del exfuncionario, a cargo de Daniel Sosa Arditi y Eduardo De Oro, ya notificó la decisión del sospechoso de declarar en el expediente, por lo que se espera que esta semana D’Agostino se siente frente a la fiscal Valeria Bottini y declare por todas las acusaciones en su contra.

D'Agostino acudió a la Justicia y entregó un elemento clave en la causa por abuso y violencia de género

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Además, casi al mismo tiempo se resolvería el pedido de mantenimiento de libertad que solicitaron los abogados y posiblemente se sepa si la magistrada decide imputarlo o no. Y en ese caso, sobre todo, qué delitos incluirá en la acusación.

Fuentes judiciales coincidieron en que, además, estos días servirán para incorporar al expediente las primeras pruebas de relevancia, entre ellas, un análisis al celular del exSubsecretario.

De estos procedimientos podrían surgir datos clave para sostener una futura acusación formal o bien para empezar a desechar la denuncia en contra del exfuncionario.

Además, declararán varios testigos y la fiscalía realizará distintas pericias para avanzar en la investigación del caso que causa una enorme conmoción en el seno del Poder Judicial.

Todo esto ocurrirá en la misma semana en la que el Jury de Enjuiciamiento comenzará a juzgar al juez Sebastián Sarmiento por un supuesto caso de mal desempeño, por lo que se estima que la tensión será máxima en todo el Poder Judicial.

La denuncia en contra de D'Agostino fue radicada por su ex pareja, quien aseguró haber sido víctima de maltratos, amenazas y hasta un abuso sexual con acceso carnal, todo en un contexto de violencia de género. La presentación provocó la renuncia del funcionario, quien fue reemplazado por Juan Carlos Jaliff.