19 de abril de 2026
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Marcelo D'Agostino

Marcelo D'Agostino enfrenta una semana clave en la denuncia por violencia de género

Se viene una semana importante en la causa contra Marcelo D'Agostino por distintos delitos en contexto de violencia de género.

Marcelo DAgostino podría recibir una dura imputación por delitos de violencia de género.

Marcelo D'Agostino podría recibir una dura imputación por delitos de violencia de género.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Pablo Segura

El ahora exSubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, enfrentará a partir de este lunes una semana sumamente importante en la causa en su contra por distintos delitos en contexto de violencia de género, lo que podría generarle una grave imputación.

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Marcelo D'Agostino fue denunciado y renunció al cargo que ocupaba desde 2015.

Marcelo D'Agostino fue denunciado y renunció al cargo que ocupaba desde 2015.

Marcelo D’Agostino enfrenta una semana clave en la denuncia por violencia de género

Fuentes judiciales coincidieron en que, además, estos días servirán para incorporar al expediente las primeras pruebas de relevancia, entre ellas, un análisis al celular del exSubsecretario.

De estos procedimientos podrían surgir datos clave para sostener una futura acusación formal o bien para empezar a desechar la denuncia en contra del exfuncionario.

Además, declararán varios testigos y la fiscalía realizará distintas pericias para avanzar en la investigación del caso que causa una enorme conmoción en el seno del Poder Judicial.

Todo esto ocurrirá en la misma semana en la que el Jury de Enjuiciamiento comenzará a juzgar al juez Sebastián Sarmiento por un supuesto caso de mal desempeño, por lo que se estima que la tensión será máxima en todo el Poder Judicial.

La denuncia en contra de D'Agostino fue radicada por su ex pareja, quien aseguró haber sido víctima de maltratos, amenazas y hasta un abuso sexual con acceso carnal, todo en un contexto de violencia de género. La presentación provocó la renuncia del funcionario, quien fue reemplazado por Juan Carlos Jaliff.

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