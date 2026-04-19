El ahora exSubsecretario de Justicia,Marcelo D’Agostino, enfrentará a partir de este lunes una semana sumamente importante en la causa en su contra por distintos delitos en contexto de violencia de género, lo que podría generarle una grave imputación.
Marcelo D’Agostino enfrenta una semana clave en la denuncia por violencia de género
Fuentes judiciales coincidieron en que, además, estos días servirán para incorporar al expediente las primeras pruebas de relevancia, entre ellas, un análisis al celular del exSubsecretario.
De estos procedimientos podrían surgir datos clave para sostener una futura acusación formal o bien para empezar a desechar la denuncia en contra del exfuncionario.
Además, declararán varios testigos y la fiscalía realizará distintas pericias para avanzar en la investigación del caso que causa una enorme conmoción en el seno del Poder Judicial.
Todo esto ocurrirá en la misma semana en la que el Jury de Enjuiciamiento comenzará a juzgar al juez Sebastián Sarmiento por un supuesto caso de mal desempeño, por lo que se estima que la tensión será máxima en todo el Poder Judicial.