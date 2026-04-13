Tras la polémica salida de D'Agostino, Juan Carlos Jaliff será el nuevo Subsecretario de Justicia

El Gobierno de Mendoza anunció a través de la cuenta personal de X del gobernador al reemplazante de Marcelo D'Agostino, quien el viernes pasado renunció a su cargo de Subsecretario de Justicia tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género.

Quien reemplazará a D'Agostino será Juan Carlos Jaliff , quien según el propio gobernador, "trabajará de manera coordinada con la ministra María Mercedes Rus" -a cargo de Seguridad y Justicia-.

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El Gobierno de Mendoza anunció el regreso de Jaliff al Ejecutivo asegurando que el funcionario tiene "una extensa trayectoria en el ámbito legislativo y en la formulación de normas, ha sido una pieza clave en la construcción y el fortalecimiento de nuestras instituciones".

"Su conocimiento del derecho, su experiencia en la elaboración de leyes y su mirada sobre el funcionamiento del Estado serán fundamentales para esta etapa. Lo distinguen su vocación de servicio, su honestidad intelectual y su compromiso con la calidad institucional. Confío en que su aporte será muy valioso para seguir consolidando un sistema de Justicia más eficiente, moderno y cercano a la ciudadanía", escribió el gobernador en Twitter.

El histórico Juan Carlos Jaliff vuelve al Gobierno de Mendoza

Tras un fin de semana de intensas reuniones, el Gobierno de Mendoza anunció hoy al nuevo Subsecretario de Justicia, siendo este una figura conocida en la historia política de la Provincia de Mendoza.

Marcelo Dagostino - 512493 D'Agostino fue denunciado por abuso sexual y violencia de género. Será reemplazado por Juan Carlos Jaliff. Foto: Yemel Fil

El abogado Juan Carlos Jaliff, ex vice gobernador y con basta trayectoria en distintos cargos de funcionario público, será quien reemplace a Marcelo D'Agostino, quien debió dejar su puesto en medio de un escándalo tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género.

En una presentación de 40 páginas, su ex pareja denunció maltratos y constantes abusos sexuales desde el 2021 y hasta el 2024. Peor aún, la víctima aseguró que el hostigamiento continuó hasta fines del 2025 y en la denuncia agregó una serie de irregularidades que ocurrirían en el seno de la Casa de Gobierno.

Justamente, recientemente también se viralizaron a través de las redes sociales varias fotos íntimas de supuestos encuentros sexuales ocurridos en el despacho de D`Agostino, en plena Casa de Gobierno.

La fuerte denuncia en contra del ahora ex Subsecretario de Justicia está en manos de la justicia provincial y por el momento no hay imputados.