Giannina Maradona declaró en el juicio por la muerte de su padre y acusó al equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes una jornada clave con nuevos testimonios y momentos de alta tensión en la sala. La audiencia, que comenzó cerca de las 10.30, estuvo marcada por la declaración de Gianinna Maradona , quien se quebró en varias oportunidades y lanzó duras acusaciones contra los profesionales imputados.

En paralelo, el neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los principales acusados, volvió a pedir la palabra y anticipó que podría solicitar una nueva comparecencia para responder a los testimonios que se vienen incorporando al debate.

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Durante el inicio de la jornada, el fiscal Patricio Ferrari presentó una serie de pruebas que incluyen conversaciones entre Luque y el abogado Matías Morla , apoderado de las marcas del ex futbolista.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes una jornada clave con nuevos testimonios

Entre los elementos exhibidos, se destacó un audio enviado el 25 de abril de 2020 a Vanesa Morla, en el que el neurocirujano afirmaba que el paciente "no tiene riesgo inminente de muerte". En ese mismo registro, Luque señalaba: "Habría que definir bien la fecha en que yo le manejo la salud" .

leopoldo-luque-neurocirujano-de-diego-maradona-con-su-nuevo-aspecto-fisico-foto-leandro-herediatn-73OT4KAYWJF7ZENQCGUMHA32W4.avif Luque sostuvo que su intención "no es entorpecer el debate" y remarcó: "Voy a declarar las veces que sea necesario"

El imputado pidió la palabra por tercera vez en lo que va del juicio, lo que generó la advertencia del juez sobre la reiteración de estas intervenciones. Aun así, Luque sostuvo que su intención "no es entorpecer el debate" y remarcó: "Voy a declarar las veces que sea necesario".

Además, reconoció haber firmado una copia de la historia clínica en la Clínica Olivos y se refirió a su rol en el tratamiento.

Se me puede llamar médico de cabecera o de confianza, pero eso cambió Se me puede llamar médico de cabecera o de confianza, pero eso cambió

También hizo mención al estado del ex futbolista: "El paciente hacía uso de su derecho de autonomía. Diego consumía alcohol", indicó, y agregó que el consentimiento informado implica advertir sobre riesgos. Incluso admitió que "la idea era asustarlo un poco".

El testimonio de Gianinna Maradona y el deterioro de la salud de Maradona

Al momento de declarar, Gianinna Maradona aseguró que conocía a Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, todos imputados en la causa.

La hija de Claudia Villafañe describió un marcado deterioro en la salud de su padre durante los meses previos a su muerte.

juicio, maradona La audiencia, que comenzó cerca de las 10.30, estuvo marcada por la declaración de Gianinna Maradona Foto: NA

Lo veía bastante mal. El 10 de octubre de 2020 hablé con él y me dijo que cumplía años ese día. Estaba perdido en tiempo y espacio Lo veía bastante mal. El 10 de octubre de 2020 hablé con él y me dijo que cumplía años ese día. Estaba perdido en tiempo y espacio

Según su testimonio, la situación fue empeorando progresivamente: "Estaba muy mal, su salud estaba cada vez peor”, insistió, al recordar encuentros en Brandsen y La Plata.

También mencionó que el 2 de noviembre de 2020 se contactó con Cosachov ante el agravamiento del cuadro: "Era la persona más rápida del mundo, pero empeoró cada vez más", sostuvo.

Reclamos por la medicación y la internación domiciliaria

Gianinna señaló que la familia intentó conocer el tratamiento médico: "Pedimos hacer un Zoom para saber qué medicación consumía mi papá", explicó ante el fiscal.

juicio, diego maradona Gianinna señaló que la familia intentó conocer el tratamiento médico Foto: NA

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando escuchó un audio de Luque referido a la internación domiciliaria. Allí, la testigo no pudo contener el llanto.

Perdón, pero me da bronca porque Luque decía que era el médico tratante pero acá no se hace cargo Perdón, pero me da bronca porque Luque decía que era el médico tratante pero acá no se hace cargo

Acusaciones de manipulación y críticas al entorno médico

En un tramo contundente de su declaración, Gianinna apuntó directamente contra los profesionales: "Nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo", afirmó en referencia a Luque, Cosachov y Díaz. Además, aseguró que desconocía que Maximiliano Pomargo estuviera grabando una reunión en la Clínica Olivos.

Respecto a la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, negó haber elegido el lugar y cuestionó las condiciones: "El baño estaba lejos y el lavarropas muy pegado al cuarto de mi papá", detalló.

También recordó que durante la estadía en Benavídez el foco estaba puesto en evitar el consumo de alcohol: "Todo el tiempo nos decían que lo importante era que no consumiera alcohol", indicó, y mencionó la presencia del enfermero Ricardo Almirón.

Los últimos días y el momento de la muerte

La testigo relató que el 18 de noviembre los profesionales recomendaron darle espacio al ex futbolista. Una semana después, el 25 de noviembre de 2020, recibió la noticia de su fallecimiento.

juicio, maradona La testigo relató que el 18 de noviembre los profesionales recomendaron darle espacio al ex futbolista

"Me dijeron que se descompensó y que manejara tranquila", recordó. También volvió a cuestionar al psicólogo Díaz, quien le habría dicho: "Pasó lo que tenía que pasar". Finalmente, contó que junto a su hermana Dalma decidieron avanzar con la autopsia.

Sobre el historial médico, Gianinna sostuvo que Maradona consumía pastillas para dormir desde su etapa en la Selección y que su estado se agravó tras su paso por Dubái.

En el cierre, dejó una de las frases más duras contra Luque: "Me decía que yo le caía mejor que Dalma. Es un gran actor y el rey de la manipulación", concluyó. Por estas horas, la audiencia aún no finaliza y se espera que los testimonios continúen.

Fuente: Noticias Argentinas