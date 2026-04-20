Un nuevo incendio afectó a la familia que perdió su salón de fiestas en General Alvear

Un incendio en General Alvear volvió a golpear sus propiedades apenas horas después del primer hecho

Una familia atraviesa horas dramáticas tras sufrir un nuevo episodio: un incendio en General Alvear volvió a golpear sus propiedades apenas horas después del primer hecho. El caso, que ya es investigado por la Justicia, refuerza la hipótesis de un ataque intencional .

El nuevo episodio ocurrió cuando la familia se encontraba realizando la denuncia por el primer hecho, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional y planificado .

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Según el testimonio de la novia del dueño del salón, el incendio se desató mientras no había nadie en el lugar.

El caso, que ya es investigado por la Justicia, refuerza la hipótesis de un ataque intencional

Según manifestó, se había dirigido hacia la comisaría , cuando 15 minutos después una vecina le aviso sobre el suceso. " Vuelvo y me encuentro con la casa totalmente quemada ", relató con desesperación.

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En medio de la conmoción, los propios vecinos alertaron sobre las llamas y solicitaron la presencia de bomberos. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y provocó pérdidas totales.

Una seguidilla de hechos que genera temor

El dato más inquietante es que este segundo incendio no fue un hecho aislado. De acuerdo al relato de la familia, durante la madrugada del domingo ya habían sufrido otros ataques.

"Anoche a las 3 de la mañana me encendieron el auto… yo estaba durmiendo ahí", aseguró la mujer. Además, denunció que el vehículo fue dañado y desplazado, lo que le impidió utilizarlo en medio de la emergencia.

incendio, general alvear "Anoche a las 3 de la mañana me encendieron el auto… yo estaba durmiendo ahí", aseguró la mujer Foto: Medios Andinos

La secuencia es contundente: primero, el incendio del salón de fiestas y la vivienda principal. Luego, el ataque al auto durante la madrugada. Finalmente, el incendio de otra casa de la familia mientras realizaban la denuncia.

Miedo e indignación entre los damnificados

Lejos de tratarse solo de pérdidas materiales, la familia atraviesa un profundo estado de angustia. "Tengo miedo… hay alguien detrás de todo", expresó una de las víctimas.

El hecho de que los ataques se hayan producido en distintos momentos y lugares, y en un corto lapso de tiempo, refuerza la sospecha de que se trata de una acción deliberada.

incendio, general alvear En medio de la conmoción, los propios vecinos alertaron sobre las llamas y solicitaron la presencia de bomberos Foto: Medios Andinos

Investigación en curso

Tras el primer incendio (que destruyó por completo el salón de eventos y dejó a la familia sin su principal fuente de ingresos) las pericias ya están en marcha para determinar el origen del fuego.

Ahora, con este nuevo episodio, la investigación toma un giro aún más grave, ya que se analiza la posibilidad de una seguidilla de ataques dirigidos contra la misma familia.

Incendio salón de eventos de General Alvear (4) Ahora, con este nuevo episodio, la investigación toma un giro aún más grave Foto: Medios Andinos

Por el momento, no hay detenidos y las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, en un caso que genera fuerte preocupación en toda la comunidad de General Alvear.