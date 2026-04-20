20 de abril de 2026
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Incendio

Un nuevo incendio afectó a la familia que perdió su salón de fiestas en General Alvear

Un segundo incendio en General Alvear afectó a la misma familia horas después del primero. Ocurrió mientras realizaban la denuncia y sospechan de ataques intencionales.

Un incendio en General Alvear volvió a golpear sus propiedades apenas horas después del primer hecho

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Foto: Medios Andinos

El nuevo episodio ocurrió cuando la familia se encontraba realizando la denuncia por el primer hecho, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional y planificado.

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El caso, que ya es investigado por la Justicia, refuerza la hipótesis de un ataque intencional

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Cómo ocurrió el segundo incendio

Según el testimonio de la novia del dueño del salón, el incendio se desató mientras no había nadie en el lugar.

Según manifestó, se había dirigido hacia la comisaría, cuando 15 minutos después una vecina le aviso sobre el suceso. "Vuelvo y me encuentro con la casa totalmente quemada", relató con desesperación.

Embed - LE PRENDIERON FUEGO EL AUTO Y LA CASA A LA NOVIA DEL DUEÑO DEL SALÓN INCINERADO

En medio de la conmoción, los propios vecinos alertaron sobre las llamas y solicitaron la presencia de bomberos. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y provocó pérdidas totales.

Una seguidilla de hechos que genera temor

El dato más inquietante es que este segundo incendio no fue un hecho aislado. De acuerdo al relato de la familia, durante la madrugada del domingo ya habían sufrido otros ataques.

"Anoche a las 3 de la mañana me encendieron el auto… yo estaba durmiendo ahí", aseguró la mujer. Además, denunció que el vehículo fue dañado y desplazado, lo que le impidió utilizarlo en medio de la emergencia.

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"Anoche a las 3 de la mañana me encendieron el auto… yo estaba durmiendo ahí", aseguró la mujer

La secuencia es contundente: primero, el incendio del salón de fiestas y la vivienda principal. Luego, el ataque al auto durante la madrugada. Finalmente, el incendio de otra casa de la familia mientras realizaban la denuncia.

Miedo e indignación entre los damnificados

Lejos de tratarse solo de pérdidas materiales, la familia atraviesa un profundo estado de angustia. "Tengo miedo… hay alguien detrás de todo", expresó una de las víctimas.

El hecho de que los ataques se hayan producido en distintos momentos y lugares, y en un corto lapso de tiempo, refuerza la sospecha de que se trata de una acción deliberada.

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En medio de la conmoción, los propios vecinos alertaron sobre las llamas y solicitaron la presencia de bomberos

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Investigación en curso

Tras el primer incendio (que destruyó por completo el salón de eventos y dejó a la familia sin su principal fuente de ingresos) las pericias ya están en marcha para determinar el origen del fuego.

Ahora, con este nuevo episodio, la investigación toma un giro aún más grave, ya que se analiza la posibilidad de una seguidilla de ataques dirigidos contra la misma familia.

Incendio salón de eventos de General Alvear (4)
Ahora, con este nuevo episodio, la investigación toma un giro aún más grave

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Por el momento, no hay detenidos y las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido, en un caso que genera fuerte preocupación en toda la comunidad de General Alvear.

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