12 de abril de 2026
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Incendio

Tensión en Godoy Cruz tras un intento de incendio en una casa familiar

Un hombre intentó incendiar una vivienda con personas en su interior este domingo en Godoy Cruz. La rápida intervención de la Policía y Bomberos evitó una tragedia.

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Momentos de tensión se vivieron este domingo en el departamento de Godoy Cruz, cuando un hombre mayor de edad intentó incendiar una vivienda en la que se encontraban personas que serían integrantes de su familia.

Según las primeras informaciones, el sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio, lo que generó una rápida alerta entre vecinos y derivó en un amplio operativo. Ocurrió alrededor de las 14.30 en calle Italia y Tiburcio Benegas.

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Intento de incendio en Godoy Cruz

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea en el interior de la vivienda. De acuerdo a las primeras versiones, se trataría de una pareja que se encontraba en estado de ebriedad.

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Personal del GRIS logró retirar a la pareja del inmueble

Personal del GRIS logró retirar a la pareja del inmueble

Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz encontraron al hombre dentro del domicilio, mientras que una mujer manifestaba su intención de salir de la vivienda, en medio de la tensa situación.

Minutos después, intervino personal del GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros), cuyos efectivos lograron retirar a la pareja del inmueble. En el operativo trabajaron policías, dos dotaciones de bomberos, ambulancias y la fiscalía interviniente, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

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