Tensión en Godoy Cruz tras un intento de incendio en una casa familiar

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio Foto: Cristian Lozano

Por Carla Canizzaro







Momentos de tensión se vivieron este domingo en el departamento de Godoy Cruz, cuando un hombre mayor de edad intentó incendiar una vivienda en la que se encontraban personas que serían integrantes de su familia.

Según las primeras informaciones, el sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio, lo que generó una rápida alerta entre vecinos y derivó en un amplio operativo. Ocurrió alrededor de las 14.30 en calle Italia y Tiburcio Benegas.

Intento de incendio en Godoy Cruz Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea en el interior de la vivienda. De acuerdo a las primeras versiones, se trataría de una pareja que se encontraba en estado de ebriedad.

incendio, vivienda, godoy cruz Personal del GRIS logró retirar a la pareja del inmueble Foto: Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz encontraron al hombre dentro del domicilio, mientras que una mujer manifestaba su intención de salir de la vivienda, en medio de la tensa situación.

Minutos después, intervino personal del GRIS (Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros), cuyos efectivos lograron retirar a la pareja del inmueble. En el operativo trabajaron policías, dos dotaciones de bomberos, ambulancias y la fiscalía interviniente, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.