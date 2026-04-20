Licencia de conducir: la ley actual, la situación en la región y el proyecto que busca cambios en Mendoza

Bajar la edad mínima para conducir en Mendoza: el debate que se pondrá sobre la mesa.

La edad mínima para obtener la licencia de conducir se instalará oficialmente en la agenda política de Mendoza tras la presentación de un proyecto que propone modificar la normativa vigente y permitir que jóvenes de 17 años puedan manejar. ¿De qué se trata y cuándo se debatirá?

Actualmente, la provincia de Mendoza mantiene una postura particular respecto al resto del país. Según establece la Ley de Tránsito N° 9.024 , la licencia de conducir se otorga exclusivamente a partir de los 18 años , tanto para automóviles como para motocicletas . De este modo, se ubica junto a Santa Fe y Chubut entre las únicas tres provincias argentinas que mantienen este requisito , mientras que en la mayoría de las demás jurisdicciones se permite iniciar el trámite antes, generalmente con autorización parental y bajo determinadas condiciones.

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Aunque Mendoza adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 , la provincia conserva facultades para mantener aspectos propios dentro de su normativa local. Así lo explicó el instructor de Seguridad Vial de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Matías Mosca , en diálogo con Sitio Andino .

Infografía de qué provincias de Argentina permiten obtener la licencia de conducir a partir de los 17 y 18 años.

“ Tenemos nuestra ley particular (N°9.024), porque cada jurisdicción conserva el poder que no se le ha delegado al Gobierno Federal ”, indicó. En ese sentido, explicó que la adhesión a la normativa nacional se realizó con reservas específicas, entre ellas la relacionada con la emancipación de menores de 17 años que buscan obtener la licencia.

De acuerdo con el artículo 22 de la ley provincial, “la entrega de la licencia de conducir será a partir de los 18 años de edad”, lo que marca una diferencia clara respecto a otras provincias argentinas.

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Cómo es sacar la licencia en otros países de la región

Cuando observamos el contexto regional, nos encontramos con que en los países limítrofes la edad general para conducir autos particulares también es de 18 años, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo:

en Chile se permite obtener la licencia a los 17 años con autorización notarial de los padres;

se permite obtener la licencia a los 17 años con autorización notarial de los padres; en Bolivia desde 2025 se introdujo una autorización provisional para mayores de 16 años con capacitación y firma paterna;

desde 2025 se introdujo una autorización provisional para mayores de 16 años con capacitación y firma paterna; en Uruguay existe una categoría de ciclomotores (G1) para 16 años, pero para autos se requiere 18 años;

existe una categoría de ciclomotores (G1) para 16 años, pero para autos se requiere 18 años; en Paraguay y Brasil la edad es rígidamente 18. No se conocen excepciones nacionales por permiso parental o licencias provisionales

Cabe resaltar que todos estos países aplican la normativa de forma uniforme en todo su territorio.

La siniestralidad vial, un argumento clave

Uno de los principales argumentos que sostienen la postura actual está vinculado a la siniestralidad vial. El director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Orlando Corvalán, señaló que en Argentina el mayor índice de víctimas fatales se concentra en personas de 15 a 35 años, una franja que coincide con los conductores más jóvenes.

“Para mí pesa más lo de las víctimas fatales”, sostuvo, aunque reconoció que sería necesario analizar si esos jóvenes eran conductores o acompañantes. Además, remarcó que cualquier modificación debería contar con un estudio interdisciplinario, con participación de áreas como salud, psicología y evaluación de capacidades cognitivas.

En paralelo, el funcionario destacó que en los últimos años se implementaron iniciativas como “Mi Primera Licencia”, un programa orientado a estudiantes de cuarto y quinto año que busca mejorar su formación antes de alcanzar la edad habilitante.

licencia de conducir mendoza menores de edad En Mendoza, la ley N°9.024 establece que solo mayores de 18 años pueden obtener la licencia de conducir. Foto: Generada con IA.

El proyecto que propone bajar la edad mínima

El pasado 11 de marzo, la discusión ingresó formalmente en la Legislatura de Mendoza con la presentación de un proyecto impulsado por la diputada María Eugenia De Marchi, que propone reducir la edad mínima de 18 a 17 años. La iniciativa plantea modificar el artículo 22 de la Ley Provincial N.º 9024 para permitir que quienes hayan cumplido 17 años puedan acceder a la licencia de conducir en las categorías A y B, es decir, motocicletas de baja cilindrada y automóviles.

Según explicó la legisladora, el objetivo responde a “múltiples necesidades de seguridad vial, económicas y sociales”. En ese sentido, sostuvo que muchos jóvenes ya conducen sin autorización legal, “por lo tanto, queremos llevar esta situación a que se tenga una legalidad para que los menores de estén cubiertos por el seguro”, afirmó.

El proyecto establece que los menores deberán contar con autorización expresa de los padres o tutores legales, quienes deberán acompañarlos al momento de retirar la licencia y firmar la documentación correspondiente, asumiendo la responsabilidad legal.

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“Al ser menores de edad, por supuesto que sus representantes legales, su papá, su mamá o su tutor lo va a tener que acompañar al retiro de la licencia de conducir y firmar en conjunto con el menor”, explicó De Marchi. Este requisito se incorporaría posteriormente en la reglamentación si la norma es aprobada.

“Confío en que es una edad pertinente para darles esta responsabilidad, confío en nuestros jóvenes y los padres también”, sostuvo la diputada antes de subrayar la importancia de fortalecer la educación vial en las escuelas.

Cuándo comenzará el debate legislativo

Por el momento, el proyecto deberá esperar para su tratamiento formal. La Legislatura de Mendoza se encuentra en periodo extraordinario de sesiones, por lo que la iniciativa comenzará a debatirse a partir del 1° de mayo, cuando se inicie el periodo ordinario.

“Ahí se pedirá la preferencia con despacho, ya se pidió ahora el estado parlamentario”, explicó la autora del proyecto. Mientras tanto, indicó que ya inició conversaciones con distintas organizaciones y áreas especializadas en seguridad vial, además de analizar experiencias de ONG que trabajan en la formación de jóvenes en escuelas secundarias.

De avanzar la iniciativa, Mendoza podría modificar una de las condiciones más distintivas de su sistema actual y alinearse con la tendencia predominante en el resto del país, en un debate que promete generar posiciones encontradas entre quienes priorizan la seguridad vial y quienes buscan ampliar el acceso temprano a la licencia de conducir bajo condiciones controladas.