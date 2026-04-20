Sigue el frío en Mendoza y vuelve la nieve: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de abril

Se espera otra jornada fría este lunes en la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 20 de abril una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura, ambiente fresco y precipitaciones aisladas en distintos sectores de la provincia. En la cordillera, en tanto, se esperan nevadas durante gran parte del día.

Según el informe oficial, habrá circulación de viento sur muy débil desde la mañana, abarcando a toda la provincia y manteniéndose hasta aproximadamente las 21. Estas condiciones contribuirán a sostener un escenario de nubosidad persistente y temperaturas bajas.

Lluvias y nevadas este lunes 20 de abril en Mendoza: a qué zonas afectarán El día comenzará con cielo completamente nublado en toda la provincia, con probabilidad de lluvias débiles en Malargüe y el sur de ese departamento. La nubosidad se mantendrá durante toda la jornada, sin mejoras significativas en el llano.

Cerro Tolosa nevado, nieve, Penitentes, Alta Montaña, Paso Internacional Los Libertadores, Paso Cristo Redentor 2025 Se esperan nevadas en cordillera este lunes 20 de abril en Mendoza. Foto: Prensa Defensa Civil En alta montaña, las condiciones serán más adversas: se espera mal tiempo durante todo el día, con nevadas de mayor intensidad en el sector Sur, frente a Malargüe, y también precipitaciones en la zona central y, en menor medida, en el sector Norte. Recién hacia la madrugada del martes comenzaría una mejora gradual.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará apenas los 16°C, mientras que las mínimas serán de 5°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 7°C en el resto de la provincia. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Martes 21 de abril: jornada mayormente nublada , con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur . Las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde , con un despeje progresivo en toda la provincia. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado , sin precipitaciones. Máxima: 19°C | Mínima: 2–9°C (según zona).

jornada , con y . Las condiciones comenzarán a , con un en toda la provincia. En cordillera, el cielo estará , sin precipitaciones. (según zona). Miércoles 22 de abril: se espera nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 24°C | Mínima: 7°C.