11 de abril de 2026
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Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Los detalles de cómo estará el pronóstico del tiempo.

Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril en Mendoza

Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 11 de abril la jornada se presentará con el cielo seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia. En Alta Montaña estará despejado durante toda la jornada.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 26°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 14°C.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

Respecto al domingo 12 de abril, la jornada tendrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. En la zona Sur y sectores de zona Este amanecerá seminublado. Desde las 15, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. Probabilidad de convección con precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en Malargüe, Sur de San Rafael, Sur de General Alvear y zona de Punta de Agua. No se descarta caída de granizo. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.

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En cuanto al lunes 13 de abril, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur. Máxima 27 ºC y la mínima de 14 ºC.

El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el miércoles 15 de abril, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas. Máxima 22 ºC y la mínima de 13 ºC.

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