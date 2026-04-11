Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 11 de abril la jornada se presentará con el cielo seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia. En Alta Montaña estará despejado durante toda la jornada.
Temperaturas promedio en el llano
Máxima: 26°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11°C.
Mínima (resto de la provincia): 14°C.
El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza
Respecto al domingo 12 de abril, la jornada tendrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. En la zona Sur y sectores de zona Este amanecerá seminublado. Desde las 15, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. Probabilidad de convección con precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en Malargüe, Sur de San Rafael, Sur de General Alvear y zona de Punta de Agua. No se descarta caída de granizo. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.