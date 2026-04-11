Conocé el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este sábado 11 de abril la jornada se presentará con el cielo seminublado en zonas Norte, Este y Sur. A partir de las 11 se despeja completamente en toda la provincia. En Alta Montaña estará despejado durante toda la jornada.

Temperaturas promedio en el llano Máxima : 26°C.

: 26°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11°C.

11°C. Mínima (resto de la provincia): 14°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Respecto al domingo 12 de abril, la jornada tendrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. En la zona Sur y sectores de zona Este amanecerá seminublado. Desde las 15, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. Probabilidad de convección con precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en Malargüe, Sur de San Rafael, Sur de General Alvear y zona de Punta de Agua. No se descarta caída de granizo. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC.

En cuanto al lunes 13 de abril, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur. Máxima 27 ºC y la mínima de 14 ºC.

El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el miércoles 15 de abril, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas. Máxima 22 ºC y la mínima de 13 ºC.