10 de abril de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo

Tras disiparse el frente de inestabilidad en la alta montaña, las autoridades confirmaron que el Paso Internacional Los Libertadores permanecerá habilitado.

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo.

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo.

Por Sitio Andino Sociedad

A pesar del anuncio de cierre preventivo por mal tiempo, las autoridades confirmaron que el Paso Internacional Los Libertadores no cierra. Tras disiparse el frente de inestabilidad en la alta montaña, se garantizan las condiciones de transitabilidad segura para cruzar a Chile.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor, Aduana
Paso Internacional Los Libertadores permanecerá habilitado este viernes.

Paso Internacional Los Libertadores permanecerá habilitado este viernes.

Paso Internacional Los Libertadores: el comunicado oficial

A través de un comunicado emitido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior, se detalló que la decisión de mantener el Paso transitable responde directamente a la evaluación de las condiciones actuales en la alta montaña.

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"Se informa que hoy viernes 10 de abril, el Paso Internacional se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña", reza el documento firmado por Justo José Báscolo, Coordinador del Paso Cristo Redentor.

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Recomendaciones para los viajeros

Pese a la apertura, las autoridades de frontera recomiendan a los usuarios:

  • Planificar el viaje con antelación ante la volatilidad climática de la temporada.

  • Monitorear los canales oficiales de comunicación antes de iniciar el ascenso a la alta montaña.

  • Verificar el estado de las rutas y el equipamiento obligatorio para vehículos.

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