Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo.

A pesar del anuncio de cierre preventivo por mal tiempo, las autoridades confirmaron que el Paso Internacional Los Libertadores no cierra. Tras disiparse el frente de inestabilidad en la alta montaña, se garantizan las condiciones de transitabilidad segura para cruzar a Chile.
Paso Internacional Los Libertadores: el comunicado oficial
"Se informa que hoy viernes 10 de abril, el Paso Internacional se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña", reza el documento firmado por Justo José Báscolo, Coordinador del Paso Cristo Redentor.
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Paso Cristo Redentor: Se informa a los usuarios que hoy viernes 10 de abril el paso internacional se mantendrá HABILITADO en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en alta montaña, permitiendo una transitabilidad segura.