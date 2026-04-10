Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo.

Paso Los Libertadores, Cristo Redentor, Aduana Paso Internacional Los Libertadores permanecerá habilitado este viernes. Foto: Gentileza Vialidad Nacional Paso Internacional Los Libertadores: el comunicado oficial A través de un comunicado emitido por la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, dependiente del Ministerio del Interior, se detalló que la decisión de mantener el Paso transitable responde directamente a la evaluación de las condiciones actuales en la alta montaña.

"Se informa que hoy viernes 10 de abril, el Paso Internacional se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña", reza el documento firmado por Justo José Báscolo, Coordinador del Paso Cristo Redentor.

Embed Paso Cristo Redentor: Se informa a los usuarios que hoy viernes 10 de abril el paso internacional se mantendrá HABILITADO en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en alta montaña, permitiendo una transitabilidad segura. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) April 10, 2026 Recomendaciones para los viajeros Pese a la apertura, las autoridades de frontera recomiendan a los usuarios:

Planificar el viaje con antelación ante la volatilidad climática de la temporada.

Monitorear los canales oficiales de comunicación antes de iniciar el ascenso a la alta montaña.

Verificar el estado de las rutas y el equipamiento obligatorio para vehículos.