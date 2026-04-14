Vuelven las tormentas y sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este martes 13 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 14 de abril una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura , aunque con inestabilidad hacia la noche , cuando se esperan tormentas en distintos puntos de Mendoza .

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado en Malargüe , con nubosidad que irá desplazándose hacia el Sur, el Valle de Uco y, hacia la noche, al Este provincial . En cordillera , se espera nubosidad variable , sin precipitaciones.

Así estará el tiempo este domingo 12 de abril en Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza

En paralelo, se producirá el ingreso de viento sur leve desde las 15 , comenzando en la zona Sur y extendiéndose hacia la zona Norte cerca de las 17 , con circulación que se mantendrá hasta aproximadamente las 22 .

Según el informe del organismo provincial, durante la tarde se registrará viento Zonda débil entre las 14 y las 19 , afectando principalmente a Malargüe, el Sur provincial y la precordillera Sur .

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a desmejorar con probabilidad de tormentas y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este. Estas condiciones podrían extenderse durante la madrugada del miércoles.

La temperatura máxima rondará los 27°C a 28°C, mientras que la mínima se ubicará entre los 12°C y 14°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza