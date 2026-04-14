14 de abril de 2026
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Tiempo

Vuelven las tormentas y sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este martes 13 de abril en Mendoza

Habrá temperaturas en ascenso e incluso se presentará el Zonda en algunas zonas. Se esperan precipitaciones en varias zonas. Cómo estará el tiempo el miércoles.

Se esperan precipitaciones en Mendoza este viernes.

Se esperan precipitaciones en Mendoza este viernes.

Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 14 de abril una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, aunque con inestabilidad hacia la noche, cuando se esperan tormentas en distintos puntos de Mendoza.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado en Malargüe, con nubosidad que irá desplazándose hacia el Sur, el Valle de Uco y, hacia la noche, al Este provincial. En cordillera, se espera nubosidad variable, sin precipitaciones.

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En paralelo, se producirá el ingreso de viento sur leve desde las 15, comenzando en la zona Sur y extendiéndose hacia la zona Norte cerca de las 17, con circulación que se mantendrá hasta aproximadamente las 22.

Zonda leve y tormentas este martes en Mendoza: a qué zonas afectará

Según el informe del organismo provincial, durante la tarde se registrará viento Zonda débil entre las 14 y las 19, afectando principalmente a Malargüe, el Sur provincial y la precordillera Sur.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a desmejorar con probabilidad de tormentas y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este. Estas condiciones podrían extenderse durante la madrugada del miércoles.

La temperatura máxima rondará los 27°C a 28°C, mientras que la mínima se ubicará entre los 12°C y 14°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 15 de abril: jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana, principalmente en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este. Luego, se espera una mejora gradual con tendencia a cielo despejado hacia la tarde. Habrá viento sur leve a moderado durante el día. La máxima será de 21°C a 22°C, mientras que la mínima rondará entre los 13°C y 15°C.
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