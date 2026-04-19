19 de abril de 2026
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Metrotranvía: así es la logística millonaria para trasladar nuevas duplas desde Estados Unidos

El Gobierno de Mendoza enviará fondos a la STM para financiar la logística del traslado de unidades del Metrotranvía.

Metrotranvía: así es la logística millonaria para trasladar duplas desde Estados Unidos.

Metrotranvía: así es la logística millonaria para trasladar duplas desde Estados Unidos.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza autorizó el envío de fondos a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) para financiar la logística del traslado de duplas del Metrotranvía desde Estados Unidos. Destinarán unos $1.023 millones, según el decreto 689, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Mientras se realizan las obras de ampliación del servicio hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, el Ejecutivo gestiona la llegada de nuevas unidades adquiridas a Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, lo que implica una compleja operativa internacional para traerlas hasta la provincia.

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La medida autorizó un aporte irrevocable de capital a la STM por un total de $1.023.648.640, destinados exclusivamente a afrontar los costos logísticos asociados al movimiento de las duplas. El decreto faculta al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a suscribir el convenio necesario para hacer efectivo el desembolso.

Cómo es el traslado de las duplas del Metrotranvía desde Estados Unidos

Las unidades son trasladadas desde Estados Unidos a través de un complejo operativo. Cada una es desensamblada en su ciudad de origen y transportada hasta Houston, Texas. Desde allí, emprenden el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las duplas son cargadas en camiones especializados que las trasladan por vía terrestre a Mendoza.

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Metrotranvía.

Metrotranvía.

El convenio firmado entre STM y el Metropolitan Transit System (MTS) implica que este año arriben 12 unidades, luego de las 12 que ingresaron a la provincia el año pasado. Al mismo tiempo, se encuentran instalando nuevos paradores inteligentes en las estaciones.

Estos cuentan con un cierre perimetral construido con materiales resistentes al vandalismo. Los accesos están adaptados para personas con movilidad reducida. Las instalaciones incluyen portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas y molinetes bidireccionales equipados con sistemas antisalto.

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