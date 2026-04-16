El Metrotranvía suma paradores inteligentes en Godoy Cruz: dónde se encuentran

Los nuevos paradores inteligentes del Metrotranvía Mendoza continúan expandiéndose en el área metropolitana , esta vez en Godoy Cruz , con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y optimizar el acceso al servicio. Estos paradores incorporan tecnología para ordenar el ingreso y fortalecer el sistema de pago .

El Gobierno de Mendoza puso en funcionamiento el parador inteligente “ 25 de Mayo ”, en Godoy Cruz , como parte de un plan iniciado en 2026 para modernizar el sistema de transporte público.

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Con esta incorporación, ya son 19 los paradores instalados —de un total de 25 previstos— en el Gran Mendoza . De ellos, cinco se ubican en la Ciudad ( Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar ) y siete en Godoy Cruz ( 25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio ).

El Gobierno provincial apunta a reducir la evasión y aumentar el pago del pasaje , un objetivo que, según indicaron, ya registró una mejora del 20% desde la implementación de estas estaciones de preembarque. Los paradores incorporan molinetes electrónicos para validar el boleto mediante distintos medios (SUBE, tarjetas y código QR) , accesos automatizados, videovigilancia, cierre perimetral y monitoreo del flujo de pasajeros .

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía

Del acto de inauguración participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto a los intendentes Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza).

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía, Ulpiano Suárez, Mema Foto: Cristian Lozano

El ministro provincial destacó la incorporación de tecnología al transporte y su posible expansión a otros departamentos: “Mendoza sigue siendo el único centro urbano del país con todos los medios de pago integrados en el transporte público. Consolidamos la red y su integración metropolitana, y seguimos ampliando el sistema para mejorar la movilidad en toda la provincia. Además, se sumó la estación Luzuriaga, en Maipú ”.

Por su parte, Costarelli señaló que “la obra del Metrotranvía conectará el norte y sur de Godoy Cruz, mejorando la interconectividad y modernizando el sistema. También se construirá un parador clave en la estación Benegas, con una playa de transferencia para bicicletas y autos ”.

16 de Abril de 2026, Metrotranvía, molinetes, mendotran, pago pasaje, seguridad en las estaciones del tranvía, transporte público Foto: Cristian Lozano

En tanto, Ulpiano Suárez remarcó que la incorporación representa un avance en la conexión con la Ciudad: “El servicio es cómodo y eficiente, lo que simplifica la movilidad de mendocinos y turistas. Es fundamental el trabajo conjunto de los municipios en el mantenimiento y la limpieza ”.