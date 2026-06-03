3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Luis Petri

Bullrich desembarcó en Mendoza y fortaleció la proyección de Luis Petri para la gobernación

La visita de la exministra dejó una fuerte señal política hacia el diputado nacional mendocino, uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza para disputar la sucesión de Alfredo Cornejo.

Patricia Bullrich y un contundente respaldo a Luis Petri en Mendoza.&nbsp;

Patricia Bullrich y un contundente respaldo a Luis Petri en Mendoza. 

Por Sitio Andino Política

La visita de Patricia Bullrich a Mendoza dejó mucho más que su participación en White Hat Conference 2026. La exministra de Seguridad y actual senadora nacional aprovechó su paso por la provincia para volver a mostrarse junto a Luis Petri, uno de sus principales aliados políticos desde hace años, en una imagen que en distintos sectores del oficialismo fue leída como un respaldo a sus aspiraciones de convertirse en candidato a gobernador en 2027.

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La senadora nacional aprovechó su paso por la provincia para mostrarse con Luis Petri.

La senadora nacional aprovechó su paso por la provincia para mostrarse con Luis Petri.

Sin embargo, más allá de la agenda institucional, la presencia de Bullrich junto a Petri volvió a poner en escena una sociedad política que viene construyéndose desde hace varios años y que tuvo uno de sus momentos más visibles en 2023, cuando ambos integraron la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

Una sociedad política que se mantiene vigente

La dirigente fue quien eligió al mendocino como compañero de fórmula presidencial en 2023, cuando competían dentro de Juntos por el Cambio. Desde entonces, ambos mantuvieron una estrecha sintonía política que continuó incluso después de la llegada de Javier Milei al poder.

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Bullrich y Petri, juntos en Mendoza.

Bullrich y Petri, juntos en Mendoza.

Esa cercanía volvió a quedar expuesta durante la visita a Mendoza. Petri acompañó a Bullrich durante buena parte de su agenda pública y privada, compartiendo actividades junto a referentes provinciales vinculados al espacio libertario y al oficialismo mendocino.

Para muchos observadores de la política local, la imagen tuvo una lectura inevitable: Bullrich eligió mostrarse junto al dirigente mendocino en momentos en que comienzan a perfilarse los nombres para la próxima disputa por la gobernación.

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El nombre que gana volumen para 2027

Aunque falta más de un año para el inicio formal del proceso electoral provincial, dentro de La Libertad Avanza y de sectores aliados ya comenzó la discusión sobre quién podría encabezar la oferta electoral en Mendoza.

En ese escenario, Petri aparece como uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento público. El exministro de Defensa ya compitió por la gobernación en 2023 dentro de la interna de Cambia Mendoza y, aunque fue derrotado por Alfredo Cornejo, logró consolidar una estructura propia y mantener presencia en la agenda política provincial.

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Su incorporación al espacio libertario, sumada a la buena relación que mantiene con sectores del gobierno nacional, lo ubican como uno de los nombres mejor posicionados para encabezar una eventual propuesta electoral oficialista.

La visita de Bullrich, en ese contexto, fue interpretada por distintos dirigentes como una señal de respaldo político. No hubo definiciones explícitas ni anuncios electorales, pero la foto conjunta y la reiterada exhibición de cercanía alimentaron las especulaciones sobre el futuro político del mendocino.

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