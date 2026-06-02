Por qué viene Patricia Bullrich a Mendoza y con quién se reunirá

Patricia Bullrich llega este martes a Mendoza en medio de un contexto político cargado a nivel nacional y con una agenda que combina ciberseguridad, proyección internacional y movimientos en clave electoral .

La senadora nacional será una de las principales figuras de la White Hat Conference 2026 , uno de los encuentros más importantes de la región en materia de ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito . El evento, que se realiza en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Mendoza, reúne a especialistas de más de 15 países y tiene alcance en más de 70 naciones.

Bullrich participará del panel de cierre de la jornada junto a la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus , y referentes internacionales vinculados al ámbito tecnológico y académico. La conferencia aborda temas como ciberataques, inteligencia digital, protección de infraestructuras críticas y cooperación internacional frente a amenazas tecnológicas.

Se trata de una visita breve, de pocas horas, en la que la dirigente combinará su exposición en el evento con reuniones políticas reservadas . En ese plano, se espera que mantenga contactos con referentes de Cambia Mendoza , en un contexto en el que ya se empieza a discutir el armado electoral de cara a 2027 .

En la provincia será recibida por la vicegobernadora Hebe Casado, una de las principales dirigentes de su espacio político. La visita se da sin la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, quien se encuentra de viaje en el exterior, aunque ambos mantienen buen vínculo político.

En paralelo, su figura sigue en el centro de las especulaciones electorales. Bullrich mantiene abiertas varias alternativas: continuar en el Senado, competir en la Ciudad de Buenos Aires o incluso proyectarse en una fórmula presidencial (Cornejo suena como un potencial compañero de fórmula).

Su agenda en el interior del país, que ahora incluye Mendoza, forma parte de ese posicionamiento y de su intento por consolidar presencia territorial en un escenario político en reconfiguración.

Tensiones con el Gobierno nacional

La llegada de Bullrich a Mendoza se da además en un momento de tensión dentro del oficialismo nacional. En las últimas horas, la senadora marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei al anticipar que no acompañará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una decisión impulsada desde la Casa Rosada.

La postura, que justificó en una “objeción de conciencia”, expone nuevas fricciones internas, especialmente con el sector más cercano a Karina Milei. Aun así, la exministra de Seguridad ratificó su respaldo general al rumbo del Gobierno, aunque defendió la necesidad de sostener debates internos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Mendoza como sede internacional

La White Hat Conference, que se desarrolla hasta el 3 de junio, posiciona a Mendoza como sede de un evento internacional de alto nivel, con participación de universidades, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas.

En ese marco, la presencia de Bullrich no solo aporta peso político a la cumbre, sino que también suma una nueva pieza al reordenamiento del tablero nacional, en un escenario atravesado por tensiones internas y definiciones a futuro.