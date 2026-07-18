18 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026

Las selecciones de Argentina y España debieron modificar sus planes antes de la final del Mundial 2026 por un inesperado inconveniente. Mirá qué pasó.

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este sábado por la mañana, las selecciones de Argentina y España se encontraron con un inconveniente que obligó a alterar los entrenamientos previstos de cara a la gran final del Mundial 2026. En esta nota te contamos qué ocurrió y cuál fue el motivo del retraso.

Así está la zona donde debe entrenar la Selección Argentina

Así está la zona donde debe entrenar la Selección Argentina

Una tormenta cambió los planes de Argentina y España antes de la final

Los entrenamientos de Argentina y España se vieron afectados por una fuerte tormenta eléctrica que azotó la zona donde estaban previstas las prácticas. Por razones de seguridad, España canceló su entrenamiento, mientras que Argentina debió postergar el suyo. Según los pronósticos locales, las condiciones climáticas adversas podrían extenderse hasta alrededor de las 23:00 (hora local).

En el caso de la Selección Argentina, los futbolistas ingresaron a los vestuarios y luego realizaron una rutina física en el gimnasio, donde trabajaron principalmente en bicicletas fijas para mantener la preparación mientras aguardaban una mejora del clima. De todos modos, se espera que las condiciones meteorológicas cambien durante la jornada del domingo y permitan disputar la gran final con normalidad.

Por su parte, Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo que enfrentará a España. El entrenador esperará la próxima práctica, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, para despejar las últimas dudas y definir la formación titular.

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