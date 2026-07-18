La Selección Argentina ya entrena y Scaloni comienza a definir el equipo para la final del Mundial

Luego de que las condiciones climáticas obligaran a postergar el entrenamiento, la Selección Argentina volvió a las prácticas sobre el césped. Mientras el plantel realiza distintos trabajos, Lionel Scaloni comienza a observar variantes y perfila el posible equipo titular para la final del Mundial.
La Selección Argentina volvió a las prácticas
Argentina retoma los trabajos y Scaloni perfila la formación para el partido decisivo
Por su parte, España debió suspender su entrenamiento y aguarda poder retomarlo en las próximas horas. Una vez superado el inconveniente, el conjunto argentino volvió a los trabajos sobre el césped y continuó con la preparación de cara a la gran final del Mundial 2026.
Lionel Scaloni sigue de cerca el rendimiento de sus jugadores y comienza a definir el equipo titular para el partido decisivo. Todo indica que Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero ante España.
En la defensa, la zaga central estaría conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La principal duda aparece en el lateral derecho, donde aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.
En el mediocampo, la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parece estar asegurada. La última incógnita pasa por quién ocupará el cuarto lugar en esa zona: Rodrigo De Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone son las alternativas que analiza Scaloni.
Finalmente, en el ataque estarán Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes serían las principales referencias ofensivas de la Selección Argentina en la final del torneo internacional más importante.