La Selección Argentina ya entrena y Scaloni comienza a definir el equipo para la final del Mundial

Luego de que las condiciones climáticas obligaran a postergar el entrenamiento, la Selección Argentina volvió a las prácticas sobre el césped. Mientras el plantel realiza distintos trabajos, Lionel Scaloni comienza a observar variantes y perfila el posible equipo titular para la final del Mundial .

En las últimas horas, el entrenamiento de la Selección Argentina sufrió una demora debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la zona de prácticas. Por este motivo, el cuerpo técnico decidió postergar la actividad hasta que las condiciones climáticas fueran más favorables.

Por su parte, España debió suspender su entrenamiento y aguarda poder retomarlo en las próximas horas. Una vez superado el inconveniente, el conjunto argentino volvió a los trabajos sobre el césped y continuó con la preparación de cara a la gran final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni sigue de cerca el rendimiento de sus jugadores y comienza a definir el equipo titular para el partido decisivo. Todo indica que Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero ante España.

En la defensa, la zaga central estaría conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La principal duda aparece en el lateral derecho, donde aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.

En el mediocampo, la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parece estar asegurada. La última incógnita pasa por quién ocupará el cuarto lugar en esa zona: Rodrigo De Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone son las alternativas que analiza Scaloni.

Finalmente, en el ataque estarán Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes serían las principales referencias ofensivas de la Selección Argentina en la final del torneo internacional más importante.