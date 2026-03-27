Metrotranvía: refuerzan la inversión para la instalación de los paradores inteligentes.

El Gobierno de Mendoza designó un nuevo aporte de fondos para la instalación de los paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía. A través del decreto 492, se dispuso una transferencia de casi $288 millones a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).
El monto ahora otorgado asciende a $287.972.335 y será destinado a la obra denominada “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes del Metrotranvía de Mendoza”. El decreto señala que los fondos se entregarán como aportes irrevocables de capital y que corresponderán al presupuesto vigente 2026.
Para el Gobierno, este sistema "mejora el pago pero también ha hecho más ágil y rápida la subida a las duplas, ya que los pasajeros deben pagar previamente el boleto para ingresar a la estación", además, remarcaron que brinda mayor seguridad al ser un espacio al que solo pueden ingresar quienes van a utilizar el Metrotranvía.
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El cambio que impuso el Gobierno en los colectivos
A su vez, indicaron que con esto también buscan facilitar la supervisión por parte del conductor ante posibles errores técnicos. Dichasmáquinas funcionan como terminales de validación que permiten acreditar beneficios y cargas en la tarjeta SUBE. También posibilitan el pago con débito o crédito, QR, NFC y billeteras virtuales.