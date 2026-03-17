Por qué el Gobierno de Mendoza ordenó reubicar las máquinas validadoras en los colectivos

El Gobierno de Mendoza ordenó reubicar las máquinas validadoras en los colectivos. Foto: Yemel Fil

Por Florencia Martinez del Rio







El Gobierno de Mendoza dispuso cambios respecto a las máquinas validadoras de pasajes en el transporte público del sistema Mendotran para agilizar el ascenso de los pasajeros bajo la supervisión del conductor para asegurar el control del boleto, de acuerdo con la resolución 346 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida de la Secretaría de Transporte se apoya en el marco normativo vigente, que otorga a la autoridad de aplicación la facultad de organizar y reglamentar el sistema, así como de supervisar su funcionamiento, y establece la obligación de los concesionarios de implementar adecuadamente el sistema de recaudación.

Dónde deberán ubicarse las máquinas de cobro de pasaje El Gobierno indicó que "se considera conveniente establecer que las máquinas validadoras ubicadas en cada vehículo deberán encontrarse colocadas en la parte delantera de los mismos, frente a la puerta destinada al ascenso de pasajeros y a la vista del chofer del ómnibus".

Mendotran, Transporte, Tarifas, Servicio Público, Colectivo, micro, pasaje, valor, pasajeros Foto: Cristian Lozano El texto fundamenta el cambio en la necesidad de centralizar el flujo de pasajeros dentro de las unidades y agilizar el ascenso, lo que permitiría una validación del boleto más rápida y visible. A su vez, se busca facilitar la supervisión por parte del conductor ante posibles errores técnicos y garantizar un mayor control del pago del pasaje.

Las compañías tendrán un plazo de 40 días a fin de adecuar la ubicación de las validadoras. La resolución señala que ante incumplimiento de esta medida se aplicarán a las empresas concesionarias del servicio sanciones previstas por la Ley N° 9086, la Ley N° 7412 y los pliegos vigentes. pedido_308292_16032026