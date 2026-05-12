12 de mayo de 2026
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El Gobierno nacional reúne a la mesa política y analiza convocar al diálogo a las universidad

El Gobierno nacional empieza a definir su estrategia parlamentaria y apunta a crear una comisión con universidades.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política y analiza convocar al diálogo a las universidad.

El Gobierno nacional reúne a la mesa política y analiza convocar al diálogo a las universidad.

Por Sitio Andino Política

Este martes, el Gobierno nacional tiene una agenda cargada en medio de los efectos internos del caso judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A las 14, se reunirá la mesa política para definir la estrategia parlamentaria de cara a la reforma electoral. Además, a raíz de una nueva Marcha Federal Universitaria, anunciaron que crearán una comisión de diálogo con los hospitales universitarios.

La gestión libertaria pretende impulsar distintas iniciativas en el Congreso que son sensibles y que requieren de una maniobra de seducción para los aliados, que será definida a partir de este nuevo encuentro.

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En cuanto al proyecto para eliminar las PASO, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ya expresó que la iniciativa debe ser sancionada tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza (LLA), pero hay aliados en la Cámara alta que creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que esta idea nació de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien viene de apuntar contra Adorni diciendo que debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Javier Milei.

Patricia Bullrich, Senado
Senadora Patricia Bullirch.

Senadora Patricia Bullirch.

El Gobierno, actualmente, no tienen todos los votos para que el proyecto sea sancionado tal como lo envió el Poder Ejecutivo. Desde el entorno de la hermana del Presidente insisten en que no habrá ningún tipo de modificación y avanzarán sin cambiar ni una coma.

Asimismo, la gestión libertaria intentará retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías.

El Gobierno nacional creará una comisión de diálogo con universidades

Para este martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario, convocaron a una Marcha Federal Universitaria, en reclamo por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, y a la que se unirá la Universidad Nacional de Cuyo, que difundió el recorrido que tendrá la movilización.

En la previa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definieron esta iniciativa como “completamente política”, informó La Nación. Los funcionarios aseguraron que analizan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el criterio de distribución del presupuesto para hospitales universitarios de todo el país.

Los ministros indicaron que en abril se enviaron a las universidades $150.388.873, correspondientes para el funcionamiento de los hospitales, pero no transfirieron los casi $80 mil millones de refuerzo. “Esa partida nosotros la vamos a consensuar con todas las universidades que tienen hospitales. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo se distribuía en más o menos el 70% para la UBA, y luego a Cuyo, a Córdoba y a La Rioja. El resto de los hospitales, en La Plata, el Nordeste, que es en Resistencia, Santiago del Estero, Tucumán, todos reciben cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Crear una comisión de hospitales universitarios y todos de acuerdo vamos a ver cómo se distribuye eso. Con un criterio objetivo", dijo Álvarez.

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